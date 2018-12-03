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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
03.12.2018 - 19:28, Son Güncelleme:

50 gün sonra acı haber geldi

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50 gün sonra acı haber geldi

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde tamirat için çıktığı 3 katlı binanın çatısından düşerek ağır yaralanan şahıs, 50 gündür yaşam savaşı verdiği hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 14 Ekim’de Darıca ilçesi Nenehatun Mahallesi Fırat Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binanın çatısını tamir ettirmek isteyen Osman Aydemir, iş için Ahmet Güneş'le anlaştı. Tamirat için Aydemir ve Güneş birlikte çatıya çıktı. 3 katlı binanın çatısında çalışan Ahmet Güneş bir anda dengesini kaybetti. Güneş'in dengesini kaybettiğini gören Aydemir, işçiyi tutmaya çalışırken ikisi birlikte 3. kattan beton zemine çakıldı. Aydemir ve Güneş'in düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından Ahmet Güneş Farabi Devlet Hastanesine, Osman Aydemir ise Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan Ahmet Güneş hastanede hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Osman Aydemir de yoğun bakımda 50 gündür verdiği yaşam savaşına yenik düşerek hayatını kaybetti. Morga kaldırılan Aydemir’in cenazesi, Darıca Nene Hatun Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gebze Balçık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

50 gün sonra acı haber geldi

 

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Son 24 saatte ne oldu? (03.12.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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