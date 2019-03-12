5. yılında anıldı
GEZİ Parkı eylemleri sırasında, Okmeydanı’nda başına gaz fişeği isabet eden, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 269 gün sonra 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölümünün 5’inci yılında mezarı başında anıldı.
Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan oğlunun mezar taşını öperek gözyaşı döktü. Anne Elvan “Oğlum bak geldim, buradayım. Senin mücadeleni devam ettiriyorum. Senin yolundan yürüyorum” dedi. Baba Sami Elvan ise açıklamasında “Oğlumun anılarını onurla taşıyorum. Gezi haktı, ekmekti, adaletti... Benim çocuğum ve çocuklarımız bu yolda bedenlerini kaybetti. Benim oğlum yaşıyor. Benim oğlumun tüm anıları aklımda” diye konuştu.
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