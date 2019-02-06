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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
06.02.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

5 yıldızlı otelde tatil yapan Alman turist hırsızlıktan tutuklandı

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5 yıldızlı otelde tatil yapan Alman turist hırsızlıktan tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki 5 yıldızlı otelde tatil yapan Türk müşterinin lobide unuttuğu çantadan 1500 TL çalan 2 Alman turistten biri tutuklandı, diğeri ise yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı.

Manavgat'ın Ilıca Mahallesi'ndeki Kumköy Turizm Bölgesi'nde bulunan 5 yıldızlı otelde tatil yapan Selahattin A., dün öğle saatlerinde çantasını lobide unuttu. Bir süre sonra çantasının olmadığını fark eden Selahattın A., lobiye döndü. Çay içtiği masada bulduğu çantasını kontrol ettiğinde ise 1500 TL'sinin çalındığını gördü. Otel yetkilileri, durumu jandarmaya bildirdi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, oteldeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde, çantanın olduğu masaya otelde tatil yapan Alman turistler Christian Meinberg ve Christian J.'nin oturduğu ve çantadan para aldıkları görüldü. Jandarma tarafından gözaltına alınan Christian Meinberg ve Christian J., adliyeye sevk edildi. İki Alman turist, savcılık ifadelerinde çantayı masada gördüklerini, sahipsiz olduğunu düşünerek içindeki parayı aldıklarını anlattı. 'Hırsızlık' suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Christian Meinberg tutuklandı. Christian J. ise yurt dışına çıkış yasağı konularak, serbest bırakıldı.

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