5 yıldızlı otelde kıskıvrak yakalandılar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri5 yıldızlı otelde kıskıvrak yakalandılar
GeriGündem 5 yıldızlı otelde kıskıvrak yakalandılar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
08.10.2019 - 13:27, Son Güncelleme:

5 yıldızlı otelde kıskıvrak yakalandılar

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr

İstanbul’da, iş adamlarıyla irtibata geçerek sözde Afrika'dan getirdikleri altınları ucuza satacaklarını söyleyip dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 6 kişi, 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen operasyonla yakalandı.

8
  • 5 yıldızlı otelde kıskıvrak yakalandılar
  • 5 yıldızlı otelde kıskıvrak yakalandılar
  • 5 yıldızlı otelde kıskıvrak yakalandılar
  • 5 yıldızlı otelde kıskıvrak yakalandılar
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İŞ ADAMI POLİSTEN YARDIM İSTEDİ

İstanbul'da polise başvuran R.C.Ç adlı işadamı kendilerini Afrikalı işadamı olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldığını, aynı kişilerin bu kez bir arkadaşını arayarak dolandırmak istediklerini söyleyerek şikayetçi oldu.

ŞÜPHELİLERİN MÜTHİŞ DOLANDIRICILIK SENARYOSU

İşadamı R.C.Ç. poliste verdiği ifadesinde "Beni telefonla aradılar. Konsolosluk aracılığı ile Türkiye'ye altın getirdiklerini bunu ucuz fiyattan satabileceklerini söylediler. Onlara inandım. Bir otelde buluştuk. Yanımızda 60 bin dolar vardı. Parayı otelde bulunan kasaya bırakarak altınları kontrol ettirmek için kuyumcuya gittik. Ancak altınlar sahte çıktı. Bunun üzerine şüpheliler benden özür dileyip kasada bulunan parayı geri almamı söyleyerek yanımdan ayrıldılar. Kasadaki paraları aldım. Bir süre sonra kontrol ettiğimde paraların sahteleriyle değiştirildiğini gördüm. 60 bin dolar paramı çaldılar" dedi.

ŞİŞLİ'DE 5 YILDIZLI OTELDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelileri yakalamak için harekete geçti. Şüphelilerin yeni kurbanlarıyla buluşmak için sözleştikleri Şişli'de bulunan 5 yıldızlı bir otelde polis geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis her ihtimali değerlendirilerek işadamına şüphelilere vermesi için sahte paralardan oluşan 60 bin dolarlık  bir paket hazırladı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Polis operasyonu sırasında önce mağdurların yanına gelen 2'si Lübnanlı 4 kişi gözaltına alındı. Bir süre sonra bu kez ellinde sahte altınlarla işadamının yanına gelen Kamerun uyruklu Ronel Tela F.(28)ve Gine uyruklu Souma S.(21) de yakalandı.

OPERASYON ANLARI KAMERADA

Öte yandan polisin otelde düzenlediği operasyon saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde ekipler otel odasına girip, şüphelileri yakalıyor. Odada bulunan sahte altın ve paralara el koyuyor.

ÜÇ İŞ ADAMINDAN 150 BİN DOLAR ÇALMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 3 işadamından toplamda 150 bin dolar dolandırdıkları ortaya çıktı. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Kamerun uyruklu Ronel Tela F. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
İstanbul'daki 5.8'lik depremde duygulandıran görüntü
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’yi şehit etmişti! Böyle yakalanmış
Vapurda iğrenç olay... Videoyu çeken genç kadın konuştu
Haramidere'de metrobüs kazası