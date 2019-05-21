5 yıldır kanserle mücadele eden Elif hayatını kaybetti
Bursa'nın iznik ilçesinde 5 yıldır göğüs kanseri olan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Elif Uslu (30), son yolculuğuna uğurlandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan ve 5 yıl önce göğüs kanserine yakalanan 1 çocuk annesi Elif Uslu, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İznik Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Uslu’nun gelini olan Elif Uslu'nun cenazesi, bugün ikindi vakti Eşrefzade Camii'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Yüzlerce kişinin katıldığı cenazede Uslu, gözyaşlarıyla uğurlandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle