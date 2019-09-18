5 yıldır aranıyordu! Cezaevi firarisi tatil dönüşü yakalandı
KONYA’da, 5 yıl önce tutulduğu açık cezaevinden firar eden Metin Göycıncık, Mersin’de yaptığı tatilden dönerken yakalandı
Konya- Ereğli Karayolu’nda dün rutin yol kontrol uygulaması yapan polis, şüphe üzerineÿ35 AIR 52 plakalı aracı durdurdu. Ancak polis, sürücünün verdiği kimliğin sahte olduğunu fark etti.
Bunun üzerine emniyete götürülen şüphelinin yapılan GBT incelemesinde cezaevi firarisiÿMetin Göycıncık olduğu ortaya çıktı.
5 YIL ÖNCE FİRAR ETMİŞ
Hakkında ’resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık’ gibi 20 ayrı suçtan kesinleşmiş 40 yıl hapis cezası bulunan Göycınık’ın 5 yıl önce Gaziantep Açık Cezaevi’nden firar ettiği belirlendi.
Gözaltına alınan Göycıncık, ifadesinde firar ettikten sonra İzmir’e yerleştiğini ve tatil için gittiği Mersin’den döndüğünü anlattı. MetinÿGöycıncık, çıkarıldığı adliyede mahkemece tutuklandı.Kony
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