5 yılda mutlu ülke

TEHDİTLER OLMASIN

“Bir yolculuğa çıktık 25 Ekim’de. Kadınlar, gençler ‘Çık öne arkanızdan geliyoruz’ dediler. Milletime güvenerek İYİ Parti kuruldu. Sandıkta gereğini yapacaksınız. Gönül isterdi ki, olağanüstü hal olmasın, tehditler olmasın. Bir kanun çıksa denilse ki siyasetçinin birbirine hakareti, küfrü mahkemede sonuçlanır ve cezası hapistir, şu anda adayların bir kısmı başta Sayın Erdoğan olmak üzere hapiste olurdu. Ben korkmuyorum. Bu yoldan dönen namerttir, korkaktır.



KARDEŞİM SİZ NE YAPTINIZ

Dolar aldı başını gitti. Deniliyor ki, ‘Üst akıl sebep oldu.’ Kabul üst akıl sebep olduysa tedbirlerini açıkla kardeşim. Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz uzun uzun yapılması gerekenleri söyledi. ‘Bütün ekonomi kitaplarını alt üst ederek bir yoldan gidiyorsunuz. Bu yol sonucunda başarırsanız Nobel’e adaysınız ama başaramazsanız Türkiye’yi, Türk ekonomisini çukurdan aşağı atarsınız’ dedi ama bizi muhalefete önem verilmediği için sonuç itibariyle dinlemediler gelinen durum budur. Doların yükselmesi Türkiye’nin borçluluğunu arttırır, sanayicinin hem girdisini hem satışını düşürür. Kardeşim siz ne yaptınız? Gençlere iş mi buldunuz, fabrika mı yaptınız, kadınların tencerelerine 100 gram fazla et koymasını mı sağladınız? Bu parayla yandaş müteahhidi zengin ettiniz.”