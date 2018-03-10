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    7 yılda 24 kez büyük ikramiye Muratpaşa'ya çıktı... Kargoyla kupon...

    Alparslan ÇINAR/ANTALYA (DHA)
    10.03.2018 - 07:46 | Son Güncelleme:

    5 haftadır devreden Süper Loto’da büyük ikramiye, adı 'şanslı ilçe'ye çıkan Antalya Muratpaşa'ya isabet etti. Talih kuşu, son 7 yılda Muratpaşa’ya 24'ncü kez kondu. Uğurlu olduğuna inanılan ilçede oynanan oyun sayısında patlama oldu. Bayiler başka şehirlere kargoyla kupon gönderiyor.

    Milli Piyango İdaresi’nce gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye yine Antalya Muratpaşa’ya isabet etti. 5 haftadır devreden Süper Loto’da 4-11-18-29-36- 49’dan oluşan talihli numaraları oynayan bir kişi, 14 milyon 29 bin 811 TL’nin sahibi oldu. Talih kuşu, son 7 yılda Muratpaşa’ya 24'ncü, bu yıl 4’üncü kez kondu. Yılbaşı büyük ikramiyesinin isabet ettiği çeyrek biletlerden biri de Muratpaşa’da satılmıştı.

    Talihli, kuponu Soğuksu Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki Canan Bektaş’ın (42) 14 yıldır işlettiği Barel Şans Oyunları Bayisi’nde yatırdı.

    Dünya Kadınlar Günü’nde, kadın işletmeciye ait bayiden talihlinin çıkmasına sevindiğini belirten Canan Bektaş, ''Müjdeli haberi, oda başkanımızdan akşam saatlerinde aldım. Kadınlar Günü’nde, benim bayimden böyle bir sonucun çıkmasına çok sevindim. İnşallah, bir kadına çıkmıştır. En son 15 yıl önce büyük ikramiye kazandırmıştım. Talihliye tavsiyem, üretime harcasın ikramiyesini. Mantıklı değerlendirsin" diye konuştu. Uzun süredir oynayan müşterileri olduğunu kaydeden Bektaş, şansın kime, ne zaman güleceğinin belli olmadığını, zaman zaman kendisinin de oynadığını söyledi.7 yılda 24 kez büyük ikramiye Muratpaşaya çıktı... Kargoyla kupon...

    BAŞKA İLLERE KARGOYLA KUPON

    Habertürk Gazetesi'nden Soner Özcan'ın haberine göre; 488 bin 670 nüfuslu Muratpaşa’nın nüfusunun birçok ilin nüfusundan fazla olduğunu dile getiren Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sercan Çobanoğlu ise “Adı şanslı ilçeye çıktığı için oynanan oyun ve satılan bilet sayısı da çok fazla. Eskiden İstanbul ve Ankara biletleri meşhurdu. Artık Muratpaşa biletleri rağbet görüyor. Antalya’da 1 milyon 300 bin yılbaşı bileti satıldı. Başka illere çok sayıda bilet gönderildi. İnsanlar Ağrı’dan, Trabzon’dan arayıp ‘Kupon gönderebilir misiniz?’ diye soruyor. Biz de kargoyla gönderiyoruz. Ayrıca burası turistik bir şehir, yazın nüfusu ikiye katlanıyor. Gelenler ‘Burası şanslı ilçeymiş’ diyerek şans oyunu oynuyor. Sonuçta numaraları noter huzurunda çekilen toplar belirliyor” ifadesini kullandı.

     

     

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    Etiketler: Süper Loto , gündem
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