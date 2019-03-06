5 yıl sonra gerçek ortaya çıktı! Oğlu, gelini ve torunu...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri5 yıl sonra gerçek ortaya çıktı! Oğlu, gelini ve torunu...
GeriGündem 5 yıl sonra gerçek ortaya çıktı! Oğlu, gelini ve torunu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
06.03.2019 - 15:52, Son Güncelleme:

5 yıl sonra gerçek ortaya çıktı! Oğlu, gelini ve torunu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Uşak'ın Banaz ilçesinde, 5 yıl önce kaybolan 83 yaşındaki Hacer C'nin oğlu, gelini ve torunu cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

9
  • Annesinin cesedini gömdüğünü 5 yıl sonra itiraf etti
  • Annesinin cesedini gömdüğünü 5 yıl sonra itiraf etti
  • Annesinin cesedini gömdüğünü 5 yıl sonra itiraf etti
  • Annesinin cesedini gömdüğünü 5 yıl sonra itiraf etti
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Banaz'ın Susuz Köyü'nde, 15 Ocak 2014'te oğlu ve gelini tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan Hacer C'nin bulunmasına yönelik çalışmalardan sonuç alınamamasına rağmen dosyayı kapatmayan Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 ay önce olayın aydınlatılması için özel bir ekip kurdu. 

Annelerinin bulunması için televizyon programına da çıkan oğlu M.C. ve gelini L.C'nin, olay tarihindeki telefon sinyallerini inceleyen 4 kişilik özel ekip, kayıp ihbarından yaklaşık 10 gün önce gece vaktinde köyden bir traktörün çıkış yaptığını belirledi.

Köyde yaşayan bir kişinin de ifadesinde, ihbardan 10 gün önce ailenin traktörünün gece vakti köyün dışına çıktığını söylemesi üzerine teknik takibi derinleştiren ekip, kayıp kadının oğlunun cep telefonunun köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir araziden sinyal verdiğini tespit etti.

Soruşturmayı derinleştiren ekip, iki gün önce yaşlı kadının oğlu M.C, gelini L.C. ile torunu M.C'yi cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.

Kayıp kadının oğlu M.C. ifadesinde, eşinin kendisine "annen öldü" dediğini, bunun üzerine annesinin cesedini battaniyeye sararak, traktörle köyün yaklaşık 2 kilometre uzağındaki bir araziye gömdüklerini, vicdan azabı duyduğunu söylediği öğrenildi.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

M.C'nin ifadesi doğrultunda bugün bölgeye giden ekipler, yaklaşık 1 dönümlük arazide cesedin bulunması için çalışma başlattı. Çalışmalarda iş makineleri ve traktörler kullanılıyor.

Banaz ilçesinde 5 yıl önce kaybolan 83 yaşındaki Hacer C'nin bulunması için AFAD ve jandarma ekiplerince çalışmalar yapılmış, Susuz Köyü yakınlarındaki aramalara iz süren köpekler de katılmıştı.

Uşak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıç ekibi de köyün çevresinde hayvanların ihtiyacı için kullanılan 4 gölette arama yapmıştı. Sonuç alınamayan çalışmalar sonlandırılmıştı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

ABD’li yetkiliden çok konuşulacak açıklamalar: Trump, kendisini Erdoğan’a yakın hissediyor

CHP'ye sert sözler: Yunan gazetelerine manşet oluyorlar

Okan Kurt hakkında zorla getirme kararı verildi

Bakan Soylu duyurdu: 'Bunu ilk kez söylüyorum'