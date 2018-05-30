5 yıl önce tekne kazasında kaybolmuştu... Sır perdesini aralayacak korkunç iddia!

Edinilen bilgiye göre, 10 Ağustos 2013 Gemlik ilçesine bağlı Büyük Kumla İskelesi’nden 3 arkadaşıyla birlikte bindikleri fiber botun devrilmesi sonucu denizde kaybolan Cenk Özdoğan’ın cesedi 5 yıldır bulunamadı. İddiaya göre, Gemlikli erkek arkadaşı ve iki kadınla kayık sefası yapan Özdoğan, kötü hava koşulları nedeniyle teknenin su alması sonucu devrilen tekneden denize düşmüş, 3 kişinin kurtulmasına karşın kendisi karanlık sularda kaybolmuştu.



Oğullarının 5 yıldır bulunmasını bekleyen Özdoğan ailesi özel bir kanaldaki canlı yayına telefon ile katılan gizli tanığın iddialarının ardından kahroldu. Gizli tanığın Cenk ve yanındaki kişilerin madde kullandığını yanındaki kişiler tarafından denize atılıp teknenin ters çevrilerek kaza süsü verildiğini iddia etmesi üzerine ağabeyi Emin Özdoğan, savcılığa giderek dosyanın yeniden açılması için müracaatta bulundu.



Ağabey Emin Özdoğan, "Sabah saatlerinde savcılığa gittim dosya kapalıydı, dosyanın acilen açılması için yazı yazdım savcılıktan haber bekliyorum. Tekrar ifadeye çağıracaklar şuurumu kaybetmiş durumdayım. Sonuçta benim kardeşim canım ciğerim dosyanın açılması için müracaatta bulundum. Delil yetersizliği yüzünden dosya açılmamıştı. Canlı yayın görüntülerini götürdüm. Dosyanın gün içerisinde açılacağını söylediler. Teknenin tabanında yarık olduğu su aldığı için alabora olduğu söylenmişti. Buna katılmıyorum çünkü olaydan bir gün önce babamla birlikte tekneyi bakımdan birlikte almıştık. Teknenin hiçbir şeyi yoktu. Kardeşimin katil zanlıları bir an önce bulunsun yakalansın" dedi.