Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>5 yıl önce tekne kazasında kaybolmuştu... Sır perdesini aralayacak korkunç iddia!

    5 yıl önce tekne kazasında kaybolmuştu... Sır perdesini aralayacak korkunç iddia!

    BURSA (İHA)
    30.05.2018 - 15:12 | Son Güncelleme:

    Bursa’nın Gemlik ilçesinde 5 yıl önce yaşanan tekne kazasının ardındaki sır perdesi aralanıyor. Teknenin alabora olmasının ardından Cenk Özdoğan’dan bir daha haber alamayan ailesi 5 yıldır onun yolunu gözlüyor. 5 yıl sonra gizli bir tanığın iddiaları aileyi kahrederken savcılığı da harekete geçirdi.

    Edinilen bilgiye göre, 10 Ağustos 2013 Gemlik ilçesine bağlı Büyük Kumla İskelesi’nden 3 arkadaşıyla birlikte bindikleri fiber botun devrilmesi sonucu denizde kaybolan Cenk Özdoğan’ın cesedi 5 yıldır bulunamadı. İddiaya göre, Gemlikli erkek arkadaşı ve iki kadınla kayık sefası yapan Özdoğan, kötü hava koşulları nedeniyle teknenin su alması sonucu devrilen tekneden denize düşmüş, 3 kişinin kurtulmasına karşın kendisi karanlık sularda kaybolmuştu.

    Oğullarının 5 yıldır bulunmasını bekleyen Özdoğan ailesi özel bir kanaldaki canlı yayına telefon ile katılan gizli tanığın iddialarının ardından kahroldu. Gizli tanığın Cenk ve yanındaki kişilerin madde kullandığını yanındaki kişiler tarafından denize atılıp teknenin ters çevrilerek kaza süsü verildiğini iddia etmesi üzerine ağabeyi Emin Özdoğan, savcılığa giderek dosyanın yeniden açılması için müracaatta bulundu.

    Ağabey Emin Özdoğan, "Sabah saatlerinde savcılığa gittim dosya kapalıydı, dosyanın acilen açılması için yazı yazdım savcılıktan haber bekliyorum. Tekrar ifadeye çağıracaklar şuurumu kaybetmiş durumdayım. Sonuçta benim kardeşim canım ciğerim dosyanın açılması için müracaatta bulundum. Delil yetersizliği yüzünden dosya açılmamıştı. Canlı yayın görüntülerini götürdüm. Dosyanın gün içerisinde açılacağını söylediler. Teknenin tabanında yarık olduğu su aldığı için alabora olduğu söylenmişti. Buna katılmıyorum çünkü olaydan bir gün önce babamla birlikte tekneyi bakımdan birlikte almıştık. Teknenin hiçbir şeyi yoktu. Kardeşimin katil zanlıları bir an önce bulunsun yakalansın" dedi.

    Etiketler: Bursa , tekne kazası , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri