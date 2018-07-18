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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Halil ÖZÇOBAN (DHA)
18.07.2018 - 13:20, Son Güncelleme:

5 yıl ilişki yaşadığı adamı öldürmüştü! Kafa karıştıran rapor

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5 yıl ilişki yaşadığı adamı öldürmüştü! Kafa karıştıran rapor

Bursa'da, 5 yıl ilişki yaşadığı komşusu Ümit Şahin'i (30) tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen evli ve 4 çocuk annesi Neşe Aydın'ın (32) tutuklu, eşi Mehmet Aydın'ın da 'cinayete azmettirmek' suçundan tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Bilirkişi raporunda, normalde sağ elini kullanan sanık Neşe Aydın'ın, olay yerinde yapılan keşifte tabancayı sol eli ile tutup sağ eli ile mekanizmayı çektiği belirtilerek, "Bu durum silah kullanma becerisinin olmadığını göstermektedir" denildi. Mahkeme, rapor doğrultusunda Neşe Aydın'ın kocası tutuksuz sanık Mehmet Aydın'a yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uyguladı.

2016 yılının Eylül ayında merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda bekar olan Ümit Şahin, yaklaşık 5 yıldır ilişki yaşadığı evli komşusu Neşe Aydın'ın evinin önünde tabanca ile göğsünden vurularak öldürüldü. Neşe Aydın, polisi arayıp Ümit Şahin'i kendisinin öldürdüğünü söyleyerek gelen polislere evinin önünde teslim oldu. Tutuklanan Neşe Aydın ifadesinde, Ümit Şahin ile 5 yıldır ilişki yaşadıklarını, 3 kız çocuğundan sonra dünyaya gelen ve nikahlı eşinin üzerine yazdırdığı 4 yaşındaki oğlunun babasının Ümit olabileceğini söyledi. Yapılan DNA testinde oğlunun babasının ölen Ümit Şahin olduğu ortaya çıkan Neşe Aydın, ilişkisinin çekilmez hal aldığını, ondan kurtulmak istediğini, olay günü yatak odasının penceresine geldiğini, tartışmaya başladıklarını, kurtulamayacağını alayınca öldürdüğünü ileri sürdü.

YARGILAMA DEVAM ETTİ

Tutuklu sanık Neşe Aydın'ın, 'Kasten adam öldürmek' suçundan, tutuksuz sanık eşi Mehmet Aydın'ın da 'Cinayete azmettirmek' suçundan Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanıklar Neşe Aydın, eşi Mehmet Aydın ve avukatlar hazır bulundu.

BİLİRKİŞİ RAPORU: SAĞ ELİNİ KULLANAN SANIK, SİLAHI SOL ELİYLE TUTTU

Duruşmada, olay yerinde keşif yapılarak hazırlanan bilirkişi heyeti raporu okundu. Raporda, normalde sağ elini kullanan sanık Neşe Aydın'ın, keşif sırasında verilen tabancayı sol eliyle tutup sağ eliyle mekanizmayı çektiğine işaret edilerek şöyle denildi:

"Sağ elini kullanan bir kişinin silahı sol eliyle tutup sağ eli ile kapak sürgü mekanizmasını çekmesi bile silah kullanma becerisinin olmadığını göstermektedir. Ayrıca sanık ifadesinde, emniyeti açtıktan sonra 3 kez art arda ateş ettiğini söylemiştir. Oysa olayda kullanılan silahın horozu ilk atıştan sonra kurulu kalmayarak ileri doğru düşmektedir. Her atış için tekrar kurulum yapmak gerekmektedir. Sanığın eşi Mehmet Aydın'ın, olayın yaşandığı sokaktaki kalabalığın neden toplandığını merak etmeden oradan geçmesi, ifadelerin aksine cinayetten daha önceden haberi olabileceğini göstermiştir."

5 yıl ilişki yaşadığı adamı öldürmüştü Kafa karıştıran rapor

Öldürülen Ümit Şahin ve Neşe Aydın'dan olan çocuğu. 

 

TANIK: 'ÖLDÜRDÜNÜZ MÜ ONU?' DİYEN KİŞİ NEŞE ABLAYDI

Raporda ayrıca tanık E.K.’nin mahkemede verdiği ifadesi de yer aldı. E.K.'nin, "Mahallede Ümit abi ile Neşe ablanın ilişkisini herkes biliyordu. Olayın olduğu gün ben babamla balkondaydım. Silah sesi duyulmadan önce Neşe’nin eşi Mehmet Aydın, yanında 5-6 kişi ile birlikte oturdukları evden içeri girdiler. Onlar girdikten 6 dakika sonra bir el silah sesi duyduk, arkasından kadın çığlığı duydum. 'Öldürdünüz mü onu?' diye bağırıyordu. Duyduğum ses Neşe ablanın sesiydi" şeklindeki ifadesinin de önemine vurgu yapıldı.

KOCAYA YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI TEDBİRİ

Ölen Ümit Şahin'in ailesinin avukatı Hakan Demir, "Sanık Neşe Aydın'ın cinayeti işlemediğini baştan beri söylüyoruz. Raporda da bu belirtiliyor" diyerek diğer sanık Mehmet Aydın'ın tutuklanmasını talep etti. Sanıkların avukatları, bilirkişi raporunu incelemek için süre isterken söz alan sanık Neşe Aydın, "Cinayeti kocam işlemedi, ben öldürdüm. Raporu kabul etmiyorum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Neşe Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken, eşi Mehmet Aydın'a yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulayarak tutuksuz yargılanmasının devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.

 

 

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