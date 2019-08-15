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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
15.08.2019 - 23:01, Son Güncelleme:

5 yıl aradan sonra ilk sefer! Böyle karşılandılar

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5 yıl aradan sonra ilk sefer! Böyle karşılandılar

Ankara-Tahran arası tren seferleri, uzun bir aradan sonra yeniden başladı. Dün Ankara Garı’nda yola çıkan ve İran’ın Tahran kentine 57 saatte ulaşacak olan 188 yolcu kapasiteli trenin yolcuları, 25 saatlik keyifli bir yolculuğun ardından önce Bitlis’in Tatvan ilçesine oradan da feribotla, Van’a ulaştı. Akşam saatlerinde Van İskele Garı’na feribotla gelen İranlı yolcular AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Altuğ ve partililer tarafından çiçeklerle karşılandı.

İran ile Türkiye arasındaki Tebriz ve Van seferlerine 2015’te güvenlik gerekçesiyle ara verildi. Geçtiğimiz yıl bu hat tekrar açıldı. Yoğun talep üzerine hat, bu yıl Tahran’a kadar uzatıldı.188 yolcu kapasiteli Trans Asya Ekspresi, uzun aradan sonra ilk olarak 7 Ağustos’ta Tahran’dan hareket etti. İki günlük yolculuğun ardından Ankara’ya ulaştı. Aynı tren dün Ankara’dan, Tahran’a uzanan ilk seferini gerçekleştirmek üzere hareket etti. Keyifli ve uzun bir yolculuğun ardından içerisinde 50 İranlı yolcunun bulunduğu tren, 22 saatte Bitlis’in Tatvan ilçesine ulaştı. Buradan da Sultan Alparslan Feribotuyla 3 saatlik yolculuğun ardından Van’a geldi. Tren yolcularını, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Altuğ ve partililer çiçeklerle karşılandı. Kısa mola veren İranlı yolcular, daha sonra Van’ın Tuşba ilçesindeki İskele Garı’ndan tekrar trene binerek Tahran’a doğru yola çıktı. 188 yolcu kapasiteli trenin, haftada bir gün sefer yapacağı belirtildi.

5 yıl aradan sonra ilk sefer Böyle karşılandılar

İRAN İLE TÜRKİYE ARASINDA DOSTLUKLARA SEBEP OLUR

Ankara’dan Tahran’a yolculuk yapan Makine Mühendisi Laya Hoseini, kardeşinin Ankara’da Eczacılık Fakültesini okuması nedeniyle 2 yıldan bu yana hep uçakla gelip gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, "Annemde uçak korkusu vardı. Ama tren olmadığı için kardeşimin ziyaretine mecburen uçakla gelip gidiyorduk. Tren seferleri bizim için çok iyi oldu. Uçakta bajajımızı sığdıramıyorduk. Dün Ankara Garı’nda trene binip yola çıktık. Bu seferler İran ile Türkiye arasında dostluklara da sebep olur. Çünkü İran’lılar Türkiye’yi çok seviyorlar. Burada gezmeyi çok seviyorlar. 5 sene önce tren seferleri vardı. Sonra kaldırıldı. Şimdi yeniden bu seferlerin başlaması çok iyi oldu. Yolculuk çok güzel geçti. Trenle Türkiye’nin bir çok kentini de görmüş olduk." dedi.

5 yıl aradan sonra ilk sefer Böyle karşılandılar

VAN’A BİR YILDA 500 İRANLI TURİST GELDİ

Yolcuları karşılayan AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise, terör nedeniyle Trans Asya Trenin uzun zaman sefer yapamadığını belirterek, "Geçen hafta ilk tren seferi Tahran’dan Ankara’ya yapıldı. Dün de Ankara’dan yola çıkan tren, kesintisiz olarak Bitlis’in Tatvan ilçesine kadar geldi. Tatvan’dan da feribotla Van Gölü üzerinde Van’a ulaştı. Tren yolcularımızı, biz Türkiyemizin son noktası olan İran sınırındaki kentimizde, kendilerini ağırlamak istedik. Çiçeklerle ve Vanımızın görsel kataloglarıyla kendilerini ağırlayıp bundan sonraki yolculuklarında, hayırlı yolculuklar temennisinde bulunduk. Burada kısa bir molanın ardından İran’ın Tebriz ve Tahran kentlerine doğru gidecekler. İranlı yolcuların arasında Bosna Hersek’ten gelen yolcularımız da var. İnşallah bu tren seferleri bundan sonra kesintisiz bir şekilde devam eder. Van sınır il olması nedeniyle bir yılda 500 bine yakın İranlı turisti ağırladı. İranlılar, ilimizin de hem sosyo-kültürel yapısına, ekonomi yapısına, sosyal hayatına renk kattı." diye konuştu.

5 yıl aradan sonra ilk sefer Böyle karşılandılar

TURİZME KATKI SAĞLIYOR

Van Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Altuğ da, tren seferlerinin uzun bir aradan sonra yeniden başlamasının Van adına güzel bir gelişme olduğunu ifade ederek, "Var olan bir uygulama sonradan iptal edildi. Şimdi tekrar başladı. Trenle gitmek isteyen misafirlerimiz buradan artık trenle gidebiliyor. Oradan Van’a trenle gelmek isteyen misafirlerimiz gelebiliyorlar. Bu memleketin turizmi açısındandan da çok önemli. Turizme katkı sağlıyor, olumlu yansıyor. Memleketimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

5 yıl aradan sonra ilk sefer Böyle karşılandılar

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