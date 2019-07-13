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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN/İSTANBUL
13.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

5 yıl 10 ay... Mahkeme: Uyuşturucuya özendirdi

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
5 yıl 10 ay... Mahkeme: Uyuşturucuya özendirdi

Sosyal medyada ‘Pucca’ takma ismini kullanan Pınar Karagöz, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına alenen özendirme’ suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira adli para cezasına çarptırıldı. ‘Burry’ lakaplı şarkıcı Burak Aydoğduoğlu’nun davası ise İzmir 10. Asliye Ceza’da aynı suç üzerinden yargılama yapıldığı gerekçesiyle reddedildi.

AVUKAT: KASIT YOK

Anadolu 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Pınar Karagöz ve Burak Aydoğduoğlu katılmazken, avukatları duruşmada hazır bulundu. Müvekkilinin suç işleme kastı bulunmadığını belirten sanık Pınar Karagöz’ün avukatı Ali Furkan Tatlı, “Suçun oluşması için özendirme kastı gerekir. Hatta müvekkilimin tweet’lerinde uyuşturucuya karşı olduğu da görülmektedir. İfade özgürlüğü kapsamında müvekkilimin kişisel hakları zedelenmektedir. Beraatini talep ederiz” dedi. Sanık Burak Aydoğduoğlu’nun avukatı Gülşen Orman Çakar ise “Müvekkilim 11 yaşından beri rap müzik yapmaktadır. Olayda uyuşturucuya teşvik ve özendirme yoktur. Beraatine karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

Sanık avukatlarının savunmalarının ardından davayı karara bağlayan mahkeme, ‘Pucca’ takma ismini kullanan Pınar Karagöz’ü, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme’ suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek ve söz konusu yayının ulaştığı kişi sayısını da göze alarak, 7 yıl hapis ve 4 bin gün adli para cezasına çarptırdı. Sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini dikkate alarak indirim yapan mahkeme, sanık Karagöz’ün, 5 yıl 10 ay hapis ve 3 bin 333 gün karşılığı 66 bin 666 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

HÜKMÜ ERTELENMEDİ

Verilen cezaların ertelenmesine ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına da karar verdi. Mahkeme, diğer sanık Burak Aydoğduoğlu hakkında, İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde aynı suç üzerinden yargılama yapıldığı gerekçesiyle, açılan bu davanın ise reddine karar verdi.

MARY JANE, YANİ ESRAR

ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme’ suçuyla ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesinde, ‘PuCCa Fan Clup’ isimli Facebook hesabı kullanıcısı Pınar Karagöz ile ‘Burry Soprano’ takma adını kullanan YouTube kullanıcısı Burak Aydoğduoğlu’nun, uyuşturucu kullanımını özendirici paylaşımlarda bulunduklarının tespit edildiği anlatıldı. Burak Aydoğduoğlu’nun YouTube’da paylaştığı ve söylediği ‘Mary Jane’ adlı şarkının argodaki manasının ‘esrar’ olduğu ifade edilen iddianamede, sanığın şarkıda sözü geçen ‘Mary Jane’i gerçek kişi olarak değil, ‘esrar’ maddesini kastederek söylediği, sosyal medya paylaşım sitelerinde uyuşturucu maddelerin kullanılmasını alenen özendirdiği de belirtilmişti.

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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