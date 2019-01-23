5 yıl 10 ay hapis daha
TAHŞİYECİLER grubuna yönelik Genelkurmay Başkanlığı’nca imha edilen belgeyi yayınladığı gerekçesiyle ‘Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak’ suçundan ömür boyu hapis talebiyle yargılanan gazeteci Nazlı Ilıcak, ‘Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklamak’tan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, başka suçtan tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın ve Tutukevi’nden SEGBİS ile katılan Ilıcak, dosyaya yeni gelen belgeleri görmeden savunma yapmayacağını belirterek “Adalet Bakanı’na sesleniyorum, 75 yaşında bir kadın, yargılandığı bir dosyadan tekrar yargılanıyor. Reformları destekliyorum ama mevcut kanunlara da uyulmasını istiyorum” dedi. Mahkeme, ‘Ilıcak’ın suça konu yazı ve bilgilerin yayınlanmasının meydana getireceği sonuçları öngörebilme durumuna rağmen bilgileri açıklamış olmasını ve meydana gelen tehlikenin ağırlığını’ dikkate alarak önce 7 yıl hapis cezasına hükmetti. Bu ceza daha sonra sabıkasız oluşu, cezanın geleceği üzerindeki etkileri dikkate alınarak 5 yıl 10 aya indirildi.
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