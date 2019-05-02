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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)
02.05.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

5 yaşındaki çocuğu vahşice öldürmüştü... Savunması şaşırttı!

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5 yaşındaki çocuğu vahşice öldürmüştü... Savunması şaşırttı!

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, 5 yaşındaki Suriyeli Muhammed Derviş'i 43 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile tutuklu yargılanan Alican Kart (20), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Arkadaşlarını suçlayan sanık, "Her şeyi uyuşturucunun etkisi ile yaptım. Onların da yargılanmasını istiyorum. Uyuşturucuyu onlar içirdi" dedi.

Suriye'deki iç savaştan kaçıp Erdemli ilçesinin Kızkalesi Mahallesi'ne gelen Derviş ailesinin en küçük çocuğu Muhammed'in cansız bedeni, 19 Eylül 2017'de sahil kesimindeki duşakabinde bulundu. Otopside vücudunun farklı bölgelerine aldığı 43 bıçak darbesi ile yaşamını yitirdiği belirlenen Muhammed'in cenazesi gözyaşları arasında Mersin'de defnedildi. Cinayetin ardından katil zanlısı olarak gözaltına alınıp çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine konulan sanık Alican Kart hakkında, 'çocuğa ya da beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi ile Mersin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'O KADAR BIÇAKLARKEN NASIL DAYANDI?'

Sanık Kart, davanın 7'nci duruşmada son kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Muhammed'in annesi Ramia ile taraf avukatları katıldı. Oğlunun fotoğrafını göstererek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen acılı anne, "Artık sabrım kalmadı. O kadar bıçaklarken nasıl dayandı?" diyerek gözyaşı döktü.

'ARKADAŞLARINI SUÇLADI'

Son sözleri sorulan katil zanlısı ise arkadaşlarını suçlayarak, "Her şeyi uyuşturucunun etkisi ile yaptım. Küfür edince bıçakladım. Halisülasyon görüyordum. Ben alkol, uyuşturucu bilmezdim. Arkadaşlarım yüzünden alıştım. Onların da yargılanmasını istiyorum. Uyuşturucuyu onlar içirdi" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Alican Kart'ı, 'çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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