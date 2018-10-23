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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Adnan AÇIKGÖZ/DHA
23.10.2018 - 12:46, Son Güncelleme:

5 yaşındaki çocuğu 43 yerinden bıçakladı, ifadesi şaşkına çevirdi

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5 yaşındaki çocuğu 43 yerinden bıçakladı, ifadesi şaşkına çevirdi

MERSİN’de Suriyeli Muhammet Derviş’i (5), 43 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile tutuklanan Alican Kart’ın (20) yargılanmasına devam edildi. Sanık, "Arkadaşım, ’Çocuk sana küfür etti, ben olsam bıçaklardım’ dedi. Benim aklıma girdi, bıçakladım" dedi.

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Erdemli ilçesinin turizm merkezi Kızkalesi’ne gelen ailenin en küçük çocuğu Muhammet Derviş, 18 Eylül 2017’de kayboldu. Anne Ranya Derviş ve diğer yakınları, çocuğun bulunması için çevrede arama yaptı. Ancak gece geç saatlere kadar süren çalışmalardan sonuç alınamadı. Sabah Kızkalesi’nin sahil kesimindeki duşakabinde küçük çocuğun cesedi bulundu. Yapılan otopside, 43 yerinden bıçaklandığı belirlenen Muhammet Derviş’in cenazesi Mersin’de toprağa verildi.

’ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ’

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında özel ekibin 200 iş yerinin güvenlik kamerasını incelemesi sonucunda Alican Kart gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kart, tutuklanarak cezaevine konuldu. ’Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi öldürme’ suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle Mersin 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Alican Kart’ın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya katil zanlısı Alican Kart ile tarafların avukatları katıldı.

’ARKADAŞINI SUÇLADI’

Duruşmada yaptığı savunmasında arkadaşını suçlayan Kart, "İlk mahkemede korktum, yalan söyledim. Ö.T. isimli arkadaşım da vardı. Ondan şikayetçiyim. Bana zorla uyuşturucu ve içki içirdi. Beni olaya sürüklemeye çalıştı. ’Çocuk sana küfür etti, ben olsam bıçaklardım’ dedi. Benim aklıma girdi. Ben de bıçakladım" diye savunma yaptı.

Derviş ailesinin avukatları dosyanın cinsel istismar açısından incelenmesini talep ederken, sanık avukatının tahliye talebini reddeden mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı dosyadaki eksiklerin giderilmesi için 15 Ocak tarihine erteledi.

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