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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
24.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

5 yaşındaki çocuğa iğrenç saldırı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
5 yaşındaki çocuğa iğrenç saldırı

İSTANBUL Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde önceki gün, 5 yaşındaki bir çocuk cinsel saldırıya uğradı.

Sokakta oyun oynadığı sırada yanına gelen bir kişi, küçük çocuğu kandırarak bir evin arkasına götürdü. Burada cinsel saldırıda bulunan kişi daha sonra kaçarken, çocuk mahalle sakinleri tarafından baygın şekilde bulunarak hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan 5 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu bildirildi.

MAHALLELİ İSYAN ETTİ

Polis, kan donduran olayı gerçekleştiren saldırganın yakalanması için bölgedeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Öte yandan mahalleli de yaşanan olaya isyan ederek polis merkezi önüne gidip emniyet yetkilerinden saldırganın bulunmasını istedi.

5 yaşındaki çocuğa iğrenç saldırı

Olayın yaşandığı gün polis merkezine giden mahalleli dün gece de protesto gösterisi yaptı. 

Bir mahalle sakini olay hakkında, “Çocuğun durumu kritik, babası da felç oldu diye duydum” derken, çocuğun amcası V.E. “Çocuk yoğun bakımda, çocuğun babası da hasta, bekliyoruz” dedi. Polisin saldırganı görmüş olabilecek tanıkları bularak eşgal belirlemek için bölgede yoğun şekilde çalışma yürüttüğü bildirildi.  

 

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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