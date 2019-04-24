5 yaşındaki çocuğa iğrenç saldırı
İSTANBUL Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde önceki gün, 5 yaşındaki bir çocuk cinsel saldırıya uğradı.
Sokakta oyun oynadığı sırada yanına gelen bir kişi, küçük çocuğu kandırarak bir evin arkasına götürdü. Burada cinsel saldırıda bulunan kişi daha sonra kaçarken, çocuk mahalle sakinleri tarafından baygın şekilde bulunarak hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan 5 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu bildirildi.
MAHALLELİ İSYAN ETTİ
Polis, kan donduran olayı gerçekleştiren saldırganın yakalanması için bölgedeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. Öte yandan mahalleli de yaşanan olaya isyan ederek polis merkezi önüne gidip emniyet yetkilerinden saldırganın bulunmasını istedi.
Olayın yaşandığı gün polis merkezine giden mahalleli dün gece de protesto gösterisi yaptı.
Bir mahalle sakini olay hakkında, “Çocuğun durumu kritik, babası da felç oldu diye duydum” derken, çocuğun amcası V.E. “Çocuk yoğun bakımda, çocuğun babası da hasta, bekliyoruz” dedi. Polisin saldırganı görmüş olabilecek tanıkları bularak eşgal belirlemek için bölgede yoğun şekilde çalışma yürüttüğü bildirildi.
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