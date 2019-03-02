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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

5 ülkeye imaj turu

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
5 ülkeye imaj turu

İKTİDAR Partisi, bir yandan yerel seçimle ilgili kampanya çalışmalarına hız verirken, diğer yandan partinin imajı ve Türkiye algısı konusunda yurtdışında temaslar yapıyor. Partinin Dış İlişkiler Başkanlığı geçtiğimiz aylarda Belçika, Almanya, Romanya, Rusya ve Çin’e ziyaretler düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti’den oluşturulan heyet, gittikleri ülkelerde, iktidar partilerinin yanı sıra muhalefetteki siyasi partiler ve ülkenin karar vericileriyle görüşmeler yaptı. Etkili sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelindi. Bu kez ziyaretler, ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının sorunları yerine, o bölgedeki Türkiye algısı ve AK Parti’nin imajı üzerine yoğunlaştı.

OLAĞANÜSTÜ DÖNEM

Görüşmelerde, Türkiye’nin ciddi güvenlik riski yaşadığı, FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri PKK ve DEAŞ ile eş zamanlı mücadele yürütüldüğü, devlete sızan bir terör örgütünün darbe girişiminde bulunduğu, olağanüstü dönemlerden geçildiği anlatıldı. Toplantılarda, olağanüstü hal uygulamasının kaldırıldığı, zamanla güvenlikçi anlayışın terk edileceğine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Özelikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan ziyaretlerde, Türkiye’deki temel haklar, demokrasi, yargının bağımsızlığı, tutuklu milletvekilleriyle ilgili sorular soruldu. AK Parti kurmayları, olağanüstü dönemin ardından birçok alanda planlanan reform hazırlıklarından örnek verdi. Özellikle yargı reformu çalışmasıyla ilgili bilgi paylaşıldı. Ekonomideki kırılganlığın giderilmesi için alınan kararlar ve yabancı yatırımcılara yönelik yapılan altyapı çalışmaları aktarıldı.

PROTOKOL İMZALANDI

Bu ziyaretlerde ilk kez bazı partilerle protokol imzalandı. Karşılıklı ziyaretler yapılarak ilişkilerin güçlendirilmesi, iletişimin sürdürülmesi ve yanlış anlamaların doğrudan ele alınması benimsendi. Parti kurmayları, bu yöntemle oluşturulacak pozitif gündemin Türkiye’ye katkısının olacağını öne sürdüler.

TÜRKİYE’YE ÇAĞIRILDILAR

Bu çalışma çerçevesinde, farklılıkların değil benzerliklerin ön plana çıkartılmasının amaçlandığı aktarıldı. Türkiye’ye değişik partilerin temsilcilerinin çağırılarak, diyaloğun güçlendirilmesi hedefleniyor. Avrupa ülkelerine “Güçlü ve gelişmiş Türkiye sizin için de avantaj” mesajı verilmeye çalışılıyor.

 

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
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