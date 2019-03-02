5 ülkeye imaj turu
İKTİDAR Partisi, bir yandan yerel seçimle ilgili kampanya çalışmalarına hız verirken, diğer yandan partinin imajı ve Türkiye algısı konusunda yurtdışında temaslar yapıyor. Partinin Dış İlişkiler Başkanlığı geçtiğimiz aylarda Belçika, Almanya, Romanya, Rusya ve Çin’e ziyaretler düzenledi.
Edinilen bilgiye göre, AK Parti’den oluşturulan heyet, gittikleri ülkelerde, iktidar partilerinin yanı sıra muhalefetteki siyasi partiler ve ülkenin karar vericileriyle görüşmeler yaptı. Etkili sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelindi. Bu kez ziyaretler, ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının sorunları yerine, o bölgedeki Türkiye algısı ve AK Parti’nin imajı üzerine yoğunlaştı.
OLAĞANÜSTÜ DÖNEM
Görüşmelerde, Türkiye’nin ciddi güvenlik riski yaşadığı, FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri PKK ve DEAŞ ile eş zamanlı mücadele yürütüldüğü, devlete sızan bir terör örgütünün darbe girişiminde bulunduğu, olağanüstü dönemlerden geçildiği anlatıldı. Toplantılarda, olağanüstü hal uygulamasının kaldırıldığı, zamanla güvenlikçi anlayışın terk edileceğine ilişkin bilgi paylaşıldı.
Özelikle Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan ziyaretlerde, Türkiye’deki temel haklar, demokrasi, yargının bağımsızlığı, tutuklu milletvekilleriyle ilgili sorular soruldu. AK Parti kurmayları, olağanüstü dönemin ardından birçok alanda planlanan reform hazırlıklarından örnek verdi. Özellikle yargı reformu çalışmasıyla ilgili bilgi paylaşıldı. Ekonomideki kırılganlığın giderilmesi için alınan kararlar ve yabancı yatırımcılara yönelik yapılan altyapı çalışmaları aktarıldı.
PROTOKOL İMZALANDI
Bu ziyaretlerde ilk kez bazı partilerle protokol imzalandı. Karşılıklı ziyaretler yapılarak ilişkilerin güçlendirilmesi, iletişimin sürdürülmesi ve yanlış anlamaların doğrudan ele alınması benimsendi. Parti kurmayları, bu yöntemle oluşturulacak pozitif gündemin Türkiye’ye katkısının olacağını öne sürdüler.
TÜRKİYE’YE ÇAĞIRILDILAR
Bu çalışma çerçevesinde, farklılıkların değil benzerliklerin ön plana çıkartılmasının amaçlandığı aktarıldı. Türkiye’ye değişik partilerin temsilcilerinin çağırılarak, diyaloğun güçlendirilmesi hedefleniyor. Avrupa ülkelerine “Güçlü ve gelişmiş Türkiye sizin için de avantaj” mesajı verilmeye çalışılıyor.
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