5 Suriyeliden 2'si okula gidemiyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hazırladığı ‘Geçici Koruma Kapsamı Altındaki Öğrencilerin Eğitim Hizmetleri’ raporu, ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyelilerin eğitime erişim oranlarını gözler önüne serdi. MEB’e bağlı okullar ile geçici eğitim merkezlerindeki (GEM) örgün eğitimin yanı sıra Halk Eğitim Merkezleri (HEM) bünyesinde yürütülen yaygın eğitim faaliyetlerine ilişkin de bilgilerin yer aldığı raporda, yaş yükseldikçe düşen okula erişim rakamları dikkat çekti.



YÜZDE 38’İ EĞİTİME ERİŞEMEDİ

Rapordaki verilere göre, 2017’de 3 milyon 381 bin olan Türkiye’de bulunan Suriyeli nüfus, 15 Mart tarihi itibarıyla 3 milyon 554 bin 496’ya ulaştı.



Türkiye’de eğitim çağında 976 bin 200 Suriyeli bulunuyor. Bu çocuklardan, 26 Mart’taki verilere göre, resmi okullar, kamp içi ve kamp dışı eğitim merkezleri ile açık okullarda 299 bin 326’sı kız, 304 bin 603’ü erkek olmak üzere toplam 603 bin 929’sı eğitim alıyor.

Okullarda olması gereken Suriyelilerden yüzde 38.13’ü eğitime erişemiyor.



YAŞ ARTTIKÇA OKULLAŞMA DÜŞÜYOR

Okullarda ve GEM’lerde eğitim gören öğrencilerin eğitim kademelerine göre okullaşma oranlarında dikkat çekici farklılıklar yer alıyor. Mültecilerin okullaşma oranı okul öncesinde yüzde 38.75, ilkokulda yüzde 106.36 (net yüzde 98) ve ortaokulda yüzde 50.10.



14-17 yaş aralığında lise çağındaki 258 bin 359 Suriyeli’den sadece 57 bin 345’i eğitim görüyor. Lise kademesinde okullaşma yüzde 22’de kaldı. Buna göre lise çağındaki 5 çocuktan 4’ü eğitim alamıyor. Okullaşmanın en çok olduğu eğitim kademesi ilkokul, en az olduğu eğitim kademesi ise lise.



TÜRKÇE MÜFREDATLA EĞİTİM

Kitlesel göçle Türkiye’ye gelen 333 bin 349 geçici koruma altındaki Suriyeli ve 39 bin 377 Iraklı olmak üzere toplam 372 bin 726 öğrenci Türkçe müfredatla eğitim görüyor. 21 ildeki 318 GEM’de ise tamamı Suriyeli olmak üzere 221 bin 586 öğrenci yoğun Türkçe öğretimi temel olmak kaydıyla eğitim alıyor. Yaygın eğitim kapsamında da Suriyelilere Türkçe eğitim veriliyor.



MEB’in geliştirdiği ayrı yaş seviyelerinde ‘Yabancılar İçin Türkçe Öğretimi’ modüllerinden binlerce Suriyeliye Türkçe öğretiliyor. A1, A2 ve B1 olmak üzere üç ayrı seviyede verilen Türkçe kurslarına kayıtlı 47 bin 46 Suriyeli kursiyer bulunuyor.



MESLEKİ KURSLARA TALEP

Milli Eğitim Bakanlığı, örgün eğitim faaliyetlerinin yanında Suriyelilere yönelik olarak HEM’ler bünyesinde yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında kurslar düzenliyor. Mesleki ve genel eğitim olmak üzere iki başlıkta kurs veriliyor. Mesleki alanlara yönelik açılan kurslara kayıtlı 46 bin 120 Suriyeli kursiyer var.



Türkiye genelinde 318 GEM bulunuyor. GEM’lerin en yoğun olduğu şehirler Hatay (77), İstanbul (53), Gaziantep (50) ve Şanlıurfa (42). Bu şehirler, aynı zamanda Suriye vatandaşlarının ve öğrencilerin en yoğun olduğu iller.



KÜÇÜK YAŞTA EVLİLİK ENGELİ

EĞİTİM Reformu Girişimi (ERG) 4 Mayıs 2017’deki raporunda, mülteci çocukların eğitim kurumlarına erişiminin önündeki engelleri sayarken çocuk işçiliği ve küçük yaşta evlilik gibi bir dizi sosyoekonomik ve kültürel etkeni vurgulamıştı. Aynı raporda yoksulluğun etkisinin de altı çizilmiş, “Türkiye’deki devlet okulları ücretsiz olmakla birlikte ulaşım, eğitim malzemesi ve beslenme gibi maliyet unsurları okul masrafını bazı aileler için aşılamaz bir engel haline getirebiliyor” denilmişti.