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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
01.09.2019 - 21:46, Son Güncelleme:

5. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Ara tatiller ne zaman?

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5. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Ara tatiller ne zaman?

Eylül ayına girmemizle beraber, 14 Haziran'da başlayan yaz tatili döneminin tamamlanmasına günler kala, öğrenci ve velileri de alışveriş telaşı sardı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçtiğimiz senelerde uygulanmaya başlanan 1. 5. 9 sınıf okula uyum süreci, okulların açıklamasına günler kala gündeme gelmeye başladı. Peki, 5. sınıflar okula ne zaman başlayacak? Ara tatiller ne zaman? İşte, o konulara ilişkin bilgiler.

MEB tarafından yayımlanan 2019 2020 eğitim öğretim dönemi iş takvimine göre, milyonlarca öğrenci eylül ayında ders başı yapacak. 9 Eylül'de başlayacak olan eğitim öğretim döneminden önce, uyum süreci uygulanacak. İşte, yeni dönemde okulların başlayacağı tarihle ilgili merak edilenler.

5. SINIFLAR OKULA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2019 2020 eğitim öğretim dönemine göre, 1, 5 ve 9'uncu sınıflar için ise uyum programları 5-6 Eylül'de gerçekleştirilecek. Öğretmenler için süreç 2 Eylül'de başlayacak.

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

Yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak. Bu yıl ilk kez uygulanacak yeni sistem nedeniyle 18-22 Kasım 2019'da ilk ara tatil yapılacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

UZMANLARDAN VELİLERE GÖZ MUAYENESİ UYARISI

Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Özkırış, çocuğu okulda başarısız olan ve ders çalışmayı sevmeyen anne babaların çocuklarına özellikle okul öncesi dönemlerde göz taraması yaptırmalarının çok önemli olduğunu vurguladı. Herhangi bir göz sorunu olmasa bile çocukların her yıl düzenli göz muayenesi olması gelişebilecek olumsuz göz hastalıklarının tespiti açısından önem arz etmektedir. Göz sağlığı, okul başarısını ciddi olarak etkiler. Eğer okula başladıktan sonra çocuk okula gitmek, ders çalışmak ya da ödevlerini yapmak istemezse mutlaka gözlerini muayene ettirmelisiniz. Aksi takdirde ilerledikçe tedavisi mümkün olmayan ya da kalıcı hasarlara yol açabilen rahatsızlıklar oluşabilir.” dedi.

“Eğer çocuk tam görmüyorsa veya bir gözü çok iyi görüyor diğeri görmüyorsa aile bunu çoğu kez fark edemiyor. Okul çağında okuma isteksizliği, çalışma isteksizliği, çabuk yorgunluk, hemen uykusu gelmesi gibi, çok sık söyledikleri baş ağrısı gibi şikayetleri olabiliyor. Görme kusurlarından kaynaklı bu tür çalışma isteksizlikleri, okula karşı bir tepki, ödev yapma yönünde bir isteksizlik, ilkokula başladıkları andan itibaren tembelliğe meyil edebiliyorlar.

Son olarak Prof. Dr. Abdullah Özkırış, sözlerine şöyle devam etti. ‘’Göz kayması, gözlerde titreme, göz kapağı düşüklüğü, yaşarma, çapaklanma, şişlik, bir gözü kapayarak bakma, çok yakından okuma, TV’yi yakından izleme, gözlerini kısarak bakma, satır kaçırma, parmakla takip etme, baş ağrısı, sakarlık, gözlerde kaşınma, 3 aylık olmasına rağmen bakışların odaklanamaması ve ailede göz hastalığı hikayesi varsa mutlaka bir göz hastalıkları uzmanına başvurmanız gerekir.”

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