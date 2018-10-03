5 sanık kusurlu Şule İdil kusursuz

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri5 sanık kusurlu Şule İdil kusursuz
GeriGündem 5 sanık kusurlu Şule İdil kusursuz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ceylan SEVER/ İSTANBUL
03.10.2018 - 13:16, Son Güncelleme:

5 sanık kusurlu Şule İdil kusursuz

Ceylan Sever
Ceylan Sever
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ceylan Sever
Ceylan Sever
5 sanık kusurlu Şule İdil kusursuz

Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’nda, 13 Mayıs 2016’da yürüyüş yaparken hafriyat kamyonunun altında kalan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin 4. bilirkişi raporuna göre 5 sanık kusurlu, Şule İdil Dere kusursuz.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gerçekleşti: “13 Mayıs 2016’de gece vakti Kadıköy Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüyen Şule İdil Dere’nin, Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle orada bulunan hafriyat kamyonunun altında kaldı. Kamyon şoförü Mümin Kılıç, İSTAÇ (İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret A.Ş.) yetkilileri Ruhi Kelleci ve Tayfur Bingöl, Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata ve Kamil Cemal Yıldırım, “Taksirle adam öldürme” suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 5’inci celsesine aralarında kamyon şoförü Mümin Kılıç’ın da olduğu tutuksuz sanıkların hepsi hazır bulundu. Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan ve babası Berdan Dere’nin de katıldığı duruşmada celse arasında gelen 4’üncü bilirkişi raporuna karşı beyanları alındı.

Duruşmada kamyon şoförü Mümin Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın asli, bir sanığın tali kusurlu olduğu ve Şule İdil Dere ve sanıklardan Tayfur Bingöl’ün kusursuz bulunduğu rapor okundu.

İŞVEREN KONUMUNDA HERKES SORUMLU

Raporda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Genel Müdürlüğü asıl işveren, İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi A.Ş.’nin de alt işveren olduğu belirtildi. Asıl işveren adına işyerinde çalışan ve sorumlulukları bulunan koordinatör Saffet Altındağ, saha sorumlusu Celal Yıldırım, saha sorumlusu Ergun Ata, alt işveren adına saha sorumlusu İbrahim Ruhi Kelleci asli kusurlu olduğu belirtilirken, iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı ise tali kusurlu olduğu kaydedildi. Hayatını kaybeden Şule İdil Dere ile sanık Tayfur Bingöl’ün ise kazanın oluşumunda kusurunun olmadığı kaydedildi.

“BU BİR TRAFİK KAZASI DEĞİL”

Rapora karşı diyecekleri sorulan baba Berdan Dere, “Bilirkişi raporu daha önce alınan bilirkişi raporunu teyit eder niteliktedir” dedi.

Anne Nesrin Aslan ise “Ben hukukçu değilim ancak olay bir trafik kazası değildir. Olay yerinde alınan önlemlerin yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Bir an önce adaletin tecelli ettirilmesini beklerim” dedi. Avukatı ise mahkemenin görevsiz olduğunu davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirtti.

SANIKLAR SORUMLULARDAN ŞİKAYETÇİ

Asli kusurlu bulunan İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ raporu kabul etmediğini söyleyerek, “Olayda sorumluluğum yoktur. İdari olarak öne sürüldüğünü düşünüyorum.” dedi. İdari olarak sorumlu olduğu halde soruşturma dışına çıkarılan kişilerle ilgili şikayetçi olduğunu kaydetti. İBB’de kontrol elemanları olan asli kusurlu sanıklar Kamil Cemal Yıldırım, Ergun Ata ise sorumluluklarının bulunmadığını iddia etti.

Ergun Ata, “Saha sorumlusu olarak görevlendirildiğim söyleniyor ama kazayı yapan şoförü ilk kez burada görüyorum” diye konuştu. Mahkeme, rapora karşı beyanların alınması için duruşmayı erteledi.

Ceylan Sever
Ceylan Sever
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakırköy'de dehşet saçan sürücünün dövdüğü kız arkadaşı konuştu

'Dosyalar dolusu belge var ama çıt yok…'

Boğazına bıçak dayayan eşi serbest kaldı! İşte nedeni

Anneden sonra o da şikâyetten vazgeçti... Sonuç: 14'lük Ayşe sapığına iade!