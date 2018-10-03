5 sanık kusurlu Şule İdil kusursuz
Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı’nda, 13 Mayıs 2016’da yürüyüş yaparken hafriyat kamyonunun altında kalan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin 4. bilirkişi raporuna göre 5 sanık kusurlu, Şule İdil Dere kusursuz.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gerçekleşti: “13 Mayıs 2016’de gece vakti Kadıköy Yoğurtçu Parkı ile Kurbağalıdere arasında kalan yaya ve bisiklet yolunda yürüyen Şule İdil Dere’nin, Kurbağalıdere ıslah çalışması nedeniyle orada bulunan hafriyat kamyonunun altında kaldı. Kamyon şoförü Mümin Kılıç, İSTAÇ (İstanbul Çevre Yönetimi Ticaret A.Ş.) yetkilileri Ruhi Kelleci ve Tayfur Bingöl, Zafer Karasaçlı, İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ, kontrol elemanı Ergun Ata ve Kamil Cemal Yıldırım, “Taksirle adam öldürme” suçundan 2’şer yıldan 6’şar yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.
Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 5’inci celsesine aralarında kamyon şoförü Mümin Kılıç’ın da olduğu tutuksuz sanıkların hepsi hazır bulundu. Şule İdil Dere’nin annesi Nesrin Aslan ve babası Berdan Dere’nin de katıldığı duruşmada celse arasında gelen 4’üncü bilirkişi raporuna karşı beyanları alındı.
Duruşmada kamyon şoförü Mümin Kılıç’ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın asli, bir sanığın tali kusurlu olduğu ve Şule İdil Dere ve sanıklardan Tayfur Bingöl’ün kusursuz bulunduğu rapor okundu.
İŞVEREN KONUMUNDA HERKES SORUMLU
Raporda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Genel Müdürlüğü asıl işveren, İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi A.Ş.’nin de alt işveren olduğu belirtildi. Asıl işveren adına işyerinde çalışan ve sorumlulukları bulunan koordinatör Saffet Altındağ, saha sorumlusu Celal Yıldırım, saha sorumlusu Ergun Ata, alt işveren adına saha sorumlusu İbrahim Ruhi Kelleci asli kusurlu olduğu belirtilirken, iş güvenliği uzmanı Zafer Karasaçlı ise tali kusurlu olduğu kaydedildi. Hayatını kaybeden Şule İdil Dere ile sanık Tayfur Bingöl’ün ise kazanın oluşumunda kusurunun olmadığı kaydedildi.
“BU BİR TRAFİK KAZASI DEĞİL”
Rapora karşı diyecekleri sorulan baba Berdan Dere, “Bilirkişi raporu daha önce alınan bilirkişi raporunu teyit eder niteliktedir” dedi.
Anne Nesrin Aslan ise “Ben hukukçu değilim ancak olay bir trafik kazası değildir. Olay yerinde alınan önlemlerin yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Bir an önce adaletin tecelli ettirilmesini beklerim” dedi. Avukatı ise mahkemenin görevsiz olduğunu davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirtti.
SANIKLAR SORUMLULARDAN ŞİKAYETÇİ
Asli kusurlu bulunan İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ raporu kabul etmediğini söyleyerek, “Olayda sorumluluğum yoktur. İdari olarak öne sürüldüğünü düşünüyorum.” dedi. İdari olarak sorumlu olduğu halde soruşturma dışına çıkarılan kişilerle ilgili şikayetçi olduğunu kaydetti. İBB’de kontrol elemanları olan asli kusurlu sanıklar Kamil Cemal Yıldırım, Ergun Ata ise sorumluluklarının bulunmadığını iddia etti.
Ergun Ata, “Saha sorumlusu olarak görevlendirildiğim söyleniyor ama kazayı yapan şoförü ilk kez burada görüyorum” diye konuştu. Mahkeme, rapora karşı beyanların alınması için duruşmayı erteledi.
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