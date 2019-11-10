5 milyon yabancımız var
İçişleri Bakanlığı, Türkiye’deki yabancıların sayısını 5 milyon 74 bin 908 olarak açıkladı. Bunun 3 milyon 680 bin 603’ünü geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor. 550 bin kişiyle en çok Suriyeli İstanbul’da yaşıyor.
İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu’nun ekibiyle birlikte geçen perşembe günü Meclis İçişleri Komisyonu’na verdiği ‘göç yönetimi’ne ilişkin basına kapalı sunumda, Türkiye’nin göçmenler için geçiş ülkesi konumunun yanı sıra bir hedef ülke haline geldiği de vurgulandı. Sunumda, Türkiye’ye göçlerin tarihçesine ilişkin bilgi verilirken, “1672 Thököly Ayaklanması’nın ardından matbaanın öncüsü İbrahim Müteferrika ile itfaiyeciliğin öncüsü Kont Ödön Seçenyi’nin (Seçenyi Paşa) ve 1699 yılında Macar Kralı Thököly İmre ve eşinin Osmanlı İmparatorluğuna iltica etmeleri” örnekleri dikkat çekti. 1923-2011 yılları arasında yaklaşık 2 milyon kişinin Türkiye’ye göç ettiği vurgulanan sunumda günümüze ilişkin şu bilgiler verildi: “Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 680 bin 603. İkamet izniyle kalanların sayısı 1 milyon 70 bin 144. Uluslararası koruma kapsamındakilerin sayısı ise 324 bin 161 olup ülkemizde toplam 5 milyon 74 bin 908 yabancı bulunuyor. Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin 62 bin 673’ü kamplarda, 3 milyon 617 bin 930’u ise kamp dışında yaşıyor.
SON 5 YILDA ARTTI
En çok Suriyeli’ye ev sahipliği yapan iller sıralamasında, 549 bin 903 kişiyle İstanbul ilk sırayı alırken, İstanbul’u 452 bin 101 kişiyle Gaziantep, 440 bin 920 kişiyle Hatay, 429 bin 717 kişiyle Şanlıurfa, 240 bin 178 kişiyle Adana, 204 bin 770 kişiyle Mersin, 177 bin 75 kişiyle Bursa, 144 bin 885 kişiyle İzmir, 116 bin 492 kişiyle Kilis ve 109 bin 800 kişiyle Konya izliyor. 2014 yılına kadar ortalama 50 bin civarlarında seyreden düzensiz göçmen sayısında son 5 yılda gözle görülür bir artış yaşandı. 2019 yılında 373 bin 468 düzensiz göçmen yakalandı. Son 3 yılda 93 bin 123 Afganistan vatandaşı, 13 bin 549 Pakistan vatandaşı ve diğer ülke vatandaşlarından 65 bin 295 kişi olmak üzere toplam 171 bin 967 kişi ülkelerine geri gönderildi. 2019 itibarıyla ülkemizde uluslararası koruma kapsamında bulunan kişi sayısı 324 bin 161 olurken, 2019’da 43 bin 670 kişi ülkemizde uluslararası koruma başvurusu yaptı.
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