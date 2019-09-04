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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
04.09.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

5 milyon liralık vurgun yapmışlar! İşte 100 bin lirayı paylaştıkları anlar...

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Şanlıurfa’da geçtiğimiz Mayıs ayında polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan, kendilerini savcı, hakim ve polis olarak tanıtan 23 şüphelinin bulunduğu çetenin İstanbul ayağındaki 4 şüpheli de yakalandı. 5 milyon lira vurgun yapan dolandırıcıların gençlere banka hesabı açtırdıkları öğrenilirken, çaldıkları 100 bin lirayı kendi aralarında paylaştıkları anlar kameralara yansıdı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından geçtiğimiz Mayıs ayında kendilerini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan çeteye yönelik çalışma başlatılmıştı. Çete üyesi 23 şüphelinin Şanlıurfa’da olduğunu tespit eden polis, düzenlendiği operasyonla şüphelileri gözaltına almıştı. Şüphelilerin tutuklanmasının ardından polis çetenin İstanbul ayağına yönelmiş, fiziki ve teknik takip başlatmıştı.

5 milyon liralık vurgun yaptılar

Aylarca süren çalışmalar neticesinde polis, çetenin 4 üyesinin Arnavutköy’de olduğunu tespit etti. Çalışmalara devam eden polis, şahısların ilçede 18 yaşını doldurmuş gençlere 2 bin lira karşılığında banka hesabı açtırdığını belirledi. Çetenin aynı yöntemle dolandırdıkları vatandaşları bu hesaplara para göndermeye yönlendirdiği ortaya çıktı. Çetenin toplamda 5 milyon lira vurgun yaptığı öğrenildi.

100 bin lirayı kendi aralarında bölüşmüşler

Delillerin tamamlanmasının ardından harekete geçen polis, 4 şüpheliyi Arnavutköy’deki evlerinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Erman K. (21), Kadir B. (20), Gökhan K.(20) ve Engin K. (21) ifadeleri alınmak üzere şubeye götürüldü. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, çalışmalar sürdüğü esnada çete üyelerinin dolandırdığı 100 bin lirayı, Şanlıurfa’daki elebaşlarından gizli olarak kendi aralarında bölüştüğü anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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