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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BURSA (İHA)
30.11.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

5 metrelik kral mezarı parçalandı, çöplüğe döndü!

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5 metrelik kral mezarı parçalandı, çöplüğe döndü!

Bursa'nın İznik ilçesinde 2 bin 200 yıl öncesine ait kral mezarı mezbeleliğe döndü. Nakil sırasında düşerek kırılan lahdin üzerine sprey boyalarla yazılar yazıldı.

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  • 5 metrelik kral mezarı mezbeleliğe döndü
  • 5 metrelik kral mezarı mezbeleliğe döndü
  • 5 metrelik kral mezarı mezbeleliğe döndü
  • 5 metrelik kral mezarı mezbeleliğe döndü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İznik ilçesindeki M.Ö. Helenistlik dönemde Bithynia Kralı İkinci Prusias'a (M.Ö. 185-149) ait olduğu tahmin edilen mezarın son durumu görenleri üzüyor. Halk arasında Berber kaya olarak bilinen yerdeki anıtın uzunluğu 5.5, genişliği ise 4 metre. M.Ö. yıllarda uzak bir yerden İznik ilçesine getirilen lahit, kaydırılıp düştükten sonra parçalandı. Uzun yıllar sonra 1960'lı yıllarda onarılan lahit, art niyetli kişiler tarafından tekrar parçalandı. İçerisinde mezar olmayan lahdin sprey boya ile boyanması ve içerisinde oluşan pislik görenlerin tepkisini çekiyor.

HELENİSTLİK DÖNEME AİT TEK ESER

Öte yandan kral lahdi Helenistlik döneme ait tek eser. Tek parça taştan yapılan eser, üçgen alınlıklı ve kırma çatılıdır. Lahdin üzerinde sade dekoratif benzemeler, silimler ve kabartma göbeği motifler yer alıyor.

Emekli müze müdürü Taylan Sevil, "Halk arasında Berber kaya olarak bilinen layit kalıntıları Helenistlik dönemden İznik'te bulunan tek eserdir. M.Ö. yıllardaki yapılan bu lahit Bithynia Kralı İkinci Prusias ait olduğu tahmin edilmektedir. Uzak bir yerde kaba yontusu yapılarak İznik merkezine getirilirken burada muhtemelen kaydırılıp, düştükten sonra çatlamış. 1960'lı yıllarda onarılıp, orjinal görünümüne kavuşturulan bu lahit kalıntıları sonraki yıllarda art niyetli kişiler tarafından parçalanmıştır. Bu lahit defin öncesi boşken İznik'e getirilmeye çalışılıyor. Yontular daha kaba, kitabe yok. Böyle devasa boyutta olması sebebiyle kral mezarları grubuna giriyor. Getirilirken yolda düşürülüp kırılmış. Uzunluğu 5.5 metre, genişliği 4 metre civarında. Üzerindeki kapak alınlığında kalkan kabartması var. Kenarlarda sütün kabartmaları var. Yerine konduğunda definden önce son şekli verilir. Burada kitabe olmadığı için tahmin yürütmekteyiz. Tarih ve arkeoloji biliminden yoksun kişiler bunun öneminin farkında değiller. Esnaf satıcıların da çocuk yaştaki kişilere sprey boyaları yapmamaları lazım. Bu mezarlar o zamanlar kızaklarla kalabalık gruplarla getiriliyordu" diye konuştu.

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