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    5 Mayıs'a kadar mal bildirimi

    Oya ARMUTÇU/ANKARA
    01.05.2018 - 23:12 | Son Güncelleme:

    YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) cumhurbaşkanı adayı olacak kişilerin alacağı yardım ve bağışlar ile mal bildirimine ilişkin usul ve esaslar belirledi.

    Partilerce gösterilecek cumhurbaşkanı adayları 5 Mayıs’a kadar, seçmenlerce gösterilecek adaylar ise 2 Mayıs’a kadar mal bildiriminde bulunacaklar. Seçilen adayın mal bildirimi, seçim sonuçlarının ardından Resmi Gazete’de yayımlanacak.

    YSK’nın 335 sayılı kararı ekinde yayınladığı genelgeye göre adaylar, yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım alamayacak. Adaylar sadece nakdi yardım alabilecek, ayni yardım kabul edemeyecek.

    Adaylar 2 bin liraya kadar olan nakdi yardımları makbuz karşılığında ve aynı gün seçim hesabına yatırmak üzere alabilecek. Bu miktarın üzerindeki nakdi yardımlar ise adayların ‘Seçim Hesabı’ olarak açtırdıkları ve YSK’ya bildirdikleri bir banka hesabına, bağış yapan tarafından yatırılacak.

    Etiketler: erken seçim , gazetehaberleri , gündem
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