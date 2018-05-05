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    5 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları | MPİ Sayısal Loto çekiliş sorgulama

    Hürriyet Haber
    05.05.2018 - 21:21 | Son Güncelleme:

    Mayıs ayının ilk Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'taki çekiliş salonunda gerçekleşti. Her hafta milyonlarca insana milyoner olma hayali kurduran Sayısal Loto'nun bu haftaki 1121. çekilişinin tamamlanmasının ardından, şans oyunu tutkunları merakla, 5 Mayıs Sayısal Loto Çekilişi sonuçlarını sorguluyor. Peki, büyük ikramiye bu hafta hangi sayılara çıktı? Haftanın kazanan numaraları hangileri?

    Milli Piyango idaresi tarafından her haftanın cumartesi günü düzenlenen Sayısal Loto çekilişi bu akşam noter huzurunda Ankara'da yapıldı. Şans oyunu tutkunlarının da vazgeçilmezlerinden olan Sayısal Loto'nun kazanan numaraları belli oldu. Vatandaşlar yaptıkları Sayısal Loto kuponlarının kazanıp kazanmadığını merak ediyor ve bu haftanın kazanan numaralarının hangileri olduğunu sorguluyor. İşte, 5 Mayıs Sayısal Loto çekilişinin sonuçları...

    5 MAYIS 2018 SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ

    Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Sayısal Loto'da bugün 1121. hafta heyecanı yaşandı. Bu hafta merakla beklenen çekiliş gerçekleşti ve kazanan numaralar belli oldu. Vatandaşlar ise çekiliş sonrası büyük hayallerle oynadıkları Sayısal sonuçlarını kontrol etmeye başladı. Büyük bir heyecanla takip edilen Sayısal Loto çekilişinin tamamlanmasının ardından, vatandaşlar çekiliş sonucu belirlenen numaraların hangileri olduğunu sorguluyor. İşte bu haftanın kazanan şanslı numaraları...

    Saat 21:15'te başlayan Sayısal Loto çekilişinin şanslı numaraları; 3 - 6 - 18 - 19 - 26 - 31

    5 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları | MPİ Sayısal Loto çekiliş sorgulama

    GEÇEN HAFTA HANGİ NUMARALAR KAZANMIŞTI?

    Sayısal Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 758 bin 260 lira 96 kuruş bu haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 120'nci hafta çekilişinde 5 bilen 132 kişi 5 bin 610 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 202 kişi 77 lira 15'er kuruş, 3 bilen 137 bin 935 kişi 11 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak. Çekilişte toplam 2 milyon 868 bin 732 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 840 bin 571 lira 24 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 28 bin 220 lira 68 kuruş kamuya aktarılacak.

    Geçen hafta kazanan şanslı numaralar ise şunlardı; 4 - 5 - 16 - 36 – 39 – 42

    SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

    Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 ya da 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız.

    İkramiyeler 3′den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , Sayısal Loto çekiliş sonuçları , Sayısal Loto , MPİ , 5 Mayıs Sayısal Loto çekilişi , gündem
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