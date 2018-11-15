5. maddede rötuş
Sağlık alanındaki torba teklifin komisyondaki görüşmeleri sırasında tepkilere neden olan ve kamuoyunda ‘sakıncalı hekim’ maddesi olarak bilinen teklifin 5’inci maddesi, TBMM Genel Kurulu’nda değiştirildi.
Maddenin Genel Kurul’daki görüşmeleri sırasında AK Partili yedi milletvekilinin imzasını taşıyan bir önerge getirildi. Önerge ile gelen yeni düzenlemeyle, ihraç edilen hekimler ile tıp fakültesinden mezun olduktan sonra güvenlik soruşturmaları olumsuz çıkan genç hekimler, SGK ile anlaşma yapanlar dahil tüm özel sağlık kuruluşlarında çalışabilecekler. Ancak güvenlik soruşturmasına takılan bu hekimlerden, zorunlu hizmet süresini geçirmemiş olanlar 450 gün boyunca mesleklerini icra edemeyecekler. Teklifin mevcut halinde bu süre 600 gündü. İhraç edilen hekimlerden zorunlu hizmetini tamamlamayanlar ise eksik kalan süreleri kadar mesleklerinden men edilecek.
RAPORLARI GEÇERLİ OLACAK
Madde ilk halinde bu hekimlerin sadece muayenehane açabilmesine veya SGK ile anlaşması olmayan kurumlarda çalışmasına izin veriyordu. Ayrıca maddenin ilk halinde ihraç edilen hekimlerin yazdıkları raporların yargıda ve idari işlemlerde geçerli olmayacağı öngörülüyordu. Önerge ile maddenin bu fıkrası da değiştirildi.
Önergede imzası bulunan AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da düzenlemeyle ilgili şunları aktardı: “Daha önce sadece SGK anlaşması olmayan hastanelerde çalışabilme imkânı söz konusuyken, yapılan değişiklikle bütün özel hastanelerde çalışabilme imkânı getiriliyor. Maddenin ilk halinde düzenlenen raporlar geçerli sayılmıyordu, bu da kalktı. Ayrıca hizmet yükümlülüğüyle ilgili de değişikliğe gidildi.”
Öte yandan Türk Tabipleri Birliği, dün öğle saatlerinde Ankara’da tasarıyı protesto etti.
‘tasarı geri çekilmeli’
Düzenlenen eylem öncesi konuşan TTB Merkez Konseyi Üyesi Sinan Adıyaman, şunları söyledi: “Bir 5. madde var ki çok zalim. Güvenlik soruşturması olumsuz gelen meslektaşlarımızın mesleğinin önüne engel geliyor. Öyle vahşi bir madde ki hekimlere çalışma haklarının geri verilmesini isterken 600 günlük hiçbir yerde çalışamaz denilen durum, 450 güne indirilip paraya çevrildi. Güvenlik soruşturmalarının kaldırılmasını istiyoruz. Aksi halde tasarı tamamen geri çekilmeli.”
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