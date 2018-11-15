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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM/ANKARA
15.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

5. maddede rötuş

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
5. maddede rötuş

Sağlık alanındaki torba teklifin komisyondaki görüşmeleri sırasında tepkilere neden olan ve kamuoyunda ‘sakıncalı hekim’ maddesi olarak bilinen teklifin 5’inci maddesi, TBMM Genel Kurulu’nda değiştirildi.

Maddenin Genel Kurul’daki görüşmeleri sırasında AK Partili yedi milletvekilinin imzasını taşıyan bir önerge getirildi. Önerge ile gelen yeni düzenlemeyle, ihraç edilen hekimler ile tıp fakültesinden mezun olduktan sonra güvenlik soruşturmaları olumsuz çıkan genç hekimler, SGK ile anlaşma yapanlar dahil tüm özel sağlık kuruluşlarında çalışabilecekler. Ancak güvenlik soruşturmasına takılan bu hekimlerden, zorunlu hizmet süresini geçirmemiş olanlar 450 gün boyunca mesleklerini icra edemeyecekler. Teklifin mevcut halinde bu süre 600 gündü. İhraç edilen hekimlerden zorunlu hizmetini tamamlamayanlar ise eksik kalan süreleri kadar mesleklerinden men edilecek.

RAPORLARI GEÇERLİ OLACAK

Madde ilk halinde bu hekimlerin sadece muayenehane açabilmesine veya SGK ile anlaşması olmayan kurumlarda çalışmasına izin veriyordu. Ayrıca maddenin ilk halinde ihraç edilen hekimlerin yazdıkları raporların yargıda ve idari işlemlerde geçerli olmayacağı öngörülüyordu. Önerge ile maddenin bu fıkrası da değiştirildi.

Önergede imzası bulunan AK Parti Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da düzenlemeyle ilgili şunları aktardı: “Daha önce sadece SGK anlaşması olmayan hastanelerde çalışabilme imkânı söz konusuyken, yapılan değişiklikle bütün özel hastanelerde çalışabilme imkânı getiriliyor. Maddenin ilk halinde düzenlenen raporlar geçerli sayılmıyordu, bu da kalktı. Ayrıca hizmet yükümlülüğüyle ilgili de değişikliğe gidildi.”

Öte yandan Türk Tabipleri Birliği, dün öğle saatlerinde Ankara’da tasarıyı protesto etti.

‘tasarı geri çekilmeli’

Düzenlenen eylem öncesi konuşan TTB Merkez Konseyi Üyesi Sinan Adıyaman, şunları söyledi: “Bir 5. madde var ki çok zalim. Güvenlik soruşturması olumsuz gelen meslektaşlarımızın mesleğinin önüne engel geliyor. Öyle vahşi bir madde ki hekimlere çalışma haklarının geri verilmesini isterken 600 günlük hiçbir yerde çalışamaz denilen durum, 450 güne indirilip paraya çevrildi. Güvenlik soruşturmalarının kaldırılmasını istiyoruz. Aksi halde tasarı tamamen geri çekilmeli.” 

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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