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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
06.10.2018 - 09:36, Son Güncelleme:

5 liraya domates satan pazarcının faturasını isteyen başkan şok oldu!

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Gaziantep'te belediyeye ait pazar yerinde fiyat denetimine çıkan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun, alış ve satış fiyatları farklı olan bir pazarcıya yaptığı "Ya fiyatı indir ya da pazarı terk et" uyarısı üzerine sadece domates satan değil, tüm pazarcıların indirim yaptığı, vatandaşların da meyve ve sebzeleri indirimli fiyattan satın alma imkanı bulduğu ortaya çıktı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kur farkını fırsat bilerek fahiş fiyata satış yapanlara yönelik sürdürdüğü denetimlerde, 70 kuruşa alıp 5 TL'ye domates satan pazarcıya sert uyarıda bulundu. Ya tezgahını toplamasını yada domatesi ucuza satmasını isteyen Tahmazoğlu'nun bu anlarına ait görüntüler de sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, son dönemlerde kur farkı nedeniyle ürünlerine art arda zamlar yapan esnaflara yönelik detimlerini her fırsatta sürdürüyor. Market ve manavları zabıta ekipleri ile denetleyen Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, girdiği Kılıçoğlu mahalle pazarında vatandaşların şikayeti üzerine yanaştığı bir tezgahta domateslerin kilosunun 5 TL'den satıldığını gördü. Yüksek fiyat nedeniyle pazarcı esnafının faturasını isteyen Tahmazoğlu, faturada alış fiyatının 75 kuruş olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

Fiyatın çok fahiş olduğunu söyleyen Tahmazoğlu, esnafa neden yüksek fiyata sattığını sorarak, "Fiyatı düşür kardeşim. Bu fiyata satamazsın Ya ucuza satarsın, ya da tezgahı kaldırırsın. Alışı 70 kuruş. 1 TL'ye satarsın, 1.5 TL'ye satarsın. Daha fazla satamaz. Bu şekilde olmuyor" diye tepkisini gösterdi. Esnaf ise bu şekilde faturaların kesildiğini ileri sürerek, faturada alış fiyatının yarısının yansıtıldığını iddia etti.

Tahmazoğlu, yanındaki birim amirlerine ve zabıtalara ya ucuza satılması yada tezgahın kapatılması talimatını vererek pazar yerinden ayrıldı

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Kur farkı bahanesiyle kette özellikle domates gibi ürünlerdeki yaşanan fiyat artışlarından mağdur olan vatandaşlar ise cep telefonu ile çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Başkan Tahmazoğlu'nun tavrı son dönemlerde fahiş fiyatlardan yakınan sosyal medya kullanıcıların da yoğun desteğini gördü.

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