5 kuruşa yaşam davası
KEDİSİ Civelek’in ölümünden sorumlu tuttuğu veteriner hekim hakkında savcılık soruşturma başlattıktan sonra 5 kuruşluk tazminat davası açan Ankaralı avukat Burcu Yağcı Bilgiç, kediye otopsi yaptırıp bilirkişi raporu da aldırdı.
Dava dosyasına göre Bilgiç, “Civelek” isimli kedisini kusma şikâyeti ile veteriner O.K.’nın kliniğine götürdü. Çekilen ultrasona göre kedide bağırsak kalınlaşması şüphesi olduğu söylendi. Bunun üzere Bilgiç İstanbul’da bir klinikte yeniden ultrason çektirdi. Burada kedinin her şeyinin normal olduğu söylendi. Ancak veteriner O.K. ilk teşhisinde ısrar ederek kediye endoskopi ve biyopsi işlemi yapılmasını istedi. Bilgiç, kedinin şikâyetinin sürmesi üzerine Civelek’i endoskopi ve biyopsi yaptırmak için veteriner hekim O.K.’ya yeniden götürdü. 10-15 dakika sürmesi beklenen işlem, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Cerrahi işlemden yaklaşık 30 saat sonra da kedi hayatını kaybetti.
OTOPSİ YAPTIRDI
Bilgiç, kedisinin ölümünde veteriner hatası olduğu şüphesiyle Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde otopsi yaptırdı. Otopsi sonucunda sağlıklı pankreasın ve böbreğin neredeyse yarısının alındığı, ölümün de buna bağlı olduğu belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık da veteriner O.K. hakkında “mala zarar verme” suçundan soruşturma başlattı. O.K. ifadesinde hatalı bir işlem yapmadığını iddia etti. Savcılık veteriner hakkında takipsizlik kararı verdi. Karara itiraz eden avukat, veteriner hakkında Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de 5 kuruşluk bir tazminat davası açtı. Bilgiç dava dilekçesinde özetle şunları belirtti: “Gözümüz gibi baktığımız, evimizin bir ferdi olan kedimiz korkunç ağrılı bir şekilde öldürülmüştür. Duyduğumuz acının hiçbir şekilde tarifi veya telafisi yoktur. 75 yaşındaki tansiyon ve kalp hastalığı olan annem, 10 yıldır beraber yaşadığımız kedinin bu şekilde ölmesi sonucunda hastaneye kaldırılmıştır. Ben depresyon ve anksiyette bozukluğu nedeniyle halen ilaç kullanmaya devam etmekteyim. Yapılan işlemin tek bir iyiniyetli, mantıklı, bilimsel veya fayda sağlayıcı açıklaması bulunmamaktadır. Bunun halk dilindeki adı ‘kasaplıktır.’ Kedimizin değerine paha biçilmez, bu nedenle açtığımız dava semboliktir. Caydırıcı olacağı düşüncesiyle dava açmış bulunmaktayız.” m
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