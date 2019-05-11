5 kuruşa yaşam davası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri5 kuruşa yaşam davası
GeriGündem 5 kuruşa yaşam davası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mesut Hasan BENLİ / ANKARA  
11.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

5 kuruşa yaşam davası

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
5 kuruşa yaşam davası

KEDİSİ Civelek’in ölümünden sorumlu tuttuğu veteriner hekim hakkında savcılık soruşturma başlattıktan sonra 5 kuruşluk tazminat davası açan Ankaralı avukat Burcu Yağcı Bilgiç, kediye otopsi yaptırıp bilirkişi raporu da aldırdı.

Dava dosyasına göre Bilgiç, “Civelek” isimli kedisini kusma şikâyeti ile veteriner O.K.’nın kliniğine götürdü. Çekilen ultrasona göre kedide bağırsak kalınlaşması şüphesi olduğu söylendi. Bunun üzere Bilgiç İstanbul’da bir klinikte yeniden ultrason çektirdi. Burada kedinin her şeyinin normal olduğu söylendi. Ancak veteriner O.K. ilk teşhisinde ısrar ederek kediye endoskopi ve biyopsi işlemi yapılmasını istedi. Bilgiç, kedinin şikâyetinin sürmesi üzerine Civelek’i endoskopi ve biyopsi yaptırmak için veteriner hekim O.K.’ya yeniden götürdü. 10-15 dakika sürmesi beklenen işlem, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Cerrahi işlemden yaklaşık 30 saat sonra da kedi hayatını kaybetti.

OTOPSİ YAPTIRDI

Bilgiç, kedisinin ölümünde veteriner hatası olduğu şüphesiyle Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde otopsi yaptırdı. Otopsi sonucunda sağlıklı pankreasın ve böbreğin neredeyse yarısının alındığı, ölümün de buna bağlı olduğu belirtildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık da veteriner O.K. hakkında “mala zarar verme” suçundan soruşturma başlattı. O.K. ifadesinde hatalı bir işlem yapmadığını iddia etti. Savcılık veteriner hakkında takipsizlik kararı verdi. Karara itiraz eden avukat, veteriner hakkında Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne de 5 kuruşluk bir tazminat davası açtı. Bilgiç dava dilekçesinde özetle şunları belirtti: “Gözümüz gibi baktığımız, evimizin bir ferdi olan kedimiz korkunç ağrılı bir şekilde öldürülmüştür. Duyduğumuz acının hiçbir şekilde tarifi veya telafisi yoktur. 75 yaşındaki tansiyon ve kalp hastalığı olan annem, 10 yıldır beraber yaşadığımız kedinin bu şekilde ölmesi sonucunda hastaneye kaldırılmıştır. Ben depresyon ve anksiyette bozukluğu nedeniyle halen ilaç kullanmaya devam etmekteyim. Yapılan işlemin tek bir iyiniyetli, mantıklı, bilimsel veya fayda sağlayıcı açıklaması bulunmamaktadır. Bunun halk dilindeki adı ‘kasaplıktır.’ Kedimizin değerine paha biçilmez, bu nedenle açtığımız dava semboliktir. Caydırıcı olacağı düşüncesiyle dava açmış bulunmaktayız.” m

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Dünyanın en tehlikeli yolunda çekim yapan AA muhabiri uçuruma düştü

Köprü cezalarıyla ilgili flaş açıklama

'Camiler sadece betondan ibaret yapılar değildir'

Evdeki herkesi salonda topladı… İlişkiye zorladı… Her satırı dehşet verici…