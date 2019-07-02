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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
02.07.2019 - 15:01, Son Güncelleme:

"5 kıta 5 tablo" projesi için dünyayı geziyor

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"5 kıta 5 tablo" projesi için dünyayı geziyor

Dünyanın birçok ülkesini 5 yıldır motosikletiyle gezen Tuna Duman, üniversite bitirme projesi "5 kıta 5 tablo" kapsamında Nepal'e gidecek.

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  • 5 kıta 5 tablo projesi için dünyayı geziyor
  • 5 kıta 5 tablo projesi için dünyayı geziyor
  • 5 kıta 5 tablo projesi için dünyayı geziyor
  • 5 kıta 5 tablo projesi için dünyayı geziyor
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar ve Resim Bölümü'nde okuyan 22 yaşındaki Duman, 17 yaşında başladığı motosikletle dünya turu hayaline "her kıtada bir tablo" projesini ekledi.

Çalışmalarını üniversite bitirme projesinde değerlendirmek üzere genişleten Duman, 5 farklı kıtanın sembolik yerlerinde çizeceği 5 tablo için motosikletiyle yola çıkıyor.

Bu kapsamda İstanbul'da hayalinden esinlenerek çizmeye başladığı Nepal tablosunu tamamlamak için 4 Temmuz Perşembe günü motosikletiyle rotasını Asya'ya çeviren Duman, tecrübelerini ve hayallerini AA muhabiriyle paylaştı. 

"MOTOSİKLETLE İLK YURT DIŞI SEYAHATİMİ 17 YAŞIMDA YAPTIM"

Tuna Duman, dünyadaki farklı kültürlere küçük yaştan beri ilgi duyduğunu ve meraklı olmasının kendisini yeni keşiflere sürüklediğini söyledi. 

Gezmeyi de küçük yaşlardan beri sevdiğini belirten Duman, "Sürekli belgesel izlerdim. Ama motosikletle tanıştıktan sonra dünyayı benim de gezebileceğim fikrine kapıldım. İlk başta Türkiye'yle başladım ve başarılı oldum. Geçen sene Orta Asya üzerinden Moğolistan'a giderek ata yurtlarını gördüm. Şimdi Nepal, Güney Asya için yola çıkıyorum. İlk yurt dışı seyahatim Gürcistan'a oldu. Karadeniz'i çok merak ediyordum. Karadeniz coğrafyası üzerinden giderek Gürcistan'a ulaştım. Benim için bu büyük bir basamaktı çünkü motosikletle ilk yurt dışı seyahatimi 17 yaşımda yaptım. Ailemden yurt dışına çıkmak için vekalet bile aldım. Onlar da beni destekledi. Başardığımı görünce onlar da arkamda durdu." ifadelerini kullandı. 

Gittiği ülkelerde farklı prosedürlerle karşılaştığını ve motosiklet kullanıcılarının bunları dikkate alması gerektiğini vurgulayan Duman, şunları anlattı:

"Gideceğiniz ülke ve coğrafyaya göre uygulamalar değişiyor. Eğer Avrupa’ya giderseniz Schengen vizesi, geçici sigorta ve motosikletin sigortasına yaparak rahatlıkla seyahat edebilirsiniz.

Orta Asya cumhuriyetleri, Güney Amerika veya Afrika’da her ülkenin size uyguladığı farklı prosedürler var. Gerekli belgeler çok çeşitlenebiliyor. Rotanızı çok iyi ayarlamanız ve tarihi netleştirmeniz gerekiyor. Eğer tarihler çakışırsa sıkıntı olabiliyor. Tüm yolculuğunuz heba olmasını istemiyorsanız kesinlikle iyi araştırmalar yapmalısınız." 

"KIRGIZİSTAN ORTA ASYA'NIN ALPERİ GİBİ" 

Duman, geçen seneki rotasında Türk cumhuriyetlerine ağırlık verdiğini belirterek, şu bilgileri paylaştı: 

"Motosikletimle Karadeniz sahili boyunca giderek Gürcistan'a ulaştım. Türk cumhuriyetler gezmek için ideal ülkeler. Onun için Azerbaycan’dan Hazar Denizi üzerinden Kazakistan Aktau'ya geçtim. Oradan Karakum Çölü’ne ve Özbekistan’a gittim. İpek Yolu’nda olduğum için Semerkand, Khiva’yı gezdim ve Kırgızistan’a geçtim. Kırgızistan Orta Asya’nın Alperi gibi. İnanılmaz bir coğrafya ve inanılmaz misafirperverler. En çok aklımda burası kaldı. Motosikletlilere karşı bakışları çok iyi. Buradan Kazakistan’a ve Moğolistan’a geçtim. Moğolistan maceramda Gobi Çölü’ne gittim. Buranın kuzeyinden de Rusya’ya gittim. Acele etmem gerekiyordu çünkü okulum açılıyordu. Bu yüzden Rusya’dan direkt olarak Gürcistan’a doğru sürdüm ve oradan anavatana giriş yaptım. Burası da ortalama 6-7 bin kilometrelik bir yol."

Tuna Duman, perşembe günü çıkacağı rotayı da şu sözlerle anlattı:

"Bu seneki turumu ise geçen seneden daha uzun bir tur olarak planlıyorum. Van’dan İran’a girerek İran’ın tarihi atmosferini solumak istiyorum. Buradan güneyden Pakistan’a, ardından Hindistan’ın kuzeyinden Nepal’e, Everest’in ana kampına gitmek istiyorum. Buralar çok farklı coğrafyalar olduğu için hepsini gezmek istiyorum. Buranın ardından Güney Amerika ya da Güney Asya’ya devam edeceğim. Nepal’e vardığımda burada başladığım ve Nepal’de bitirmek istediğim yarım kalan bir tablom var. " 

"ÜNİVERSİTEYİ BİTİRMEDEN DÜNYA TURUMU TAMAMLAMAYI PLANLIYORUM"

Genç motosikletli Duman dünya turunun hedefinin sadece turistik alanları gezmek olmadığını ve farklı sosyal hedeflerinin olduğunun altını çizdi. 

Duman, şunları kaydetti:

"Gittiğim, gezdiğim yerlerdeki yaşadığım hikayelerle, konuştuğum insanlarla, gördüğüm manzaralarla aklımdaki Nepal algısını birleştirip bir tablo çizeceğim. Bu şekilde bir tabloda hem algı hem de izlenim olarak iki çeşitlilik göreceğiz. Üniversiteyi bitirme projem olarak 5 kıtayı 5 tabloyu sığdırmak hedefim var. Bu da projenin bir parçası. Nepal’den sonra da Güney Amerika serüveni başlayacak. Gittiğim ülkelerde lokalin içine karışmayı çok seviyorum. Turistik yerlerden ziyade insanlarla yemek yemek , onlarla vakit geçirmek ve hayatlarına dahil olmayı tercih ediyorum. Orada da tablolar çizerek projeme devam edeceğim. Üniversiteyi bitirmeden dünya turumu tamamlamayı planlıyorum." 

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