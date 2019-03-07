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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat SOLAK - Doğanay YAVUZ/İSTANBUL (DHA)
07.03.2019 - 16:10, Son Güncelleme:

5 kişiyi öldüren saldırganın hedefinde 4 kişi daha varmış

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5 kişiyi öldüren saldırganın hedefinde 4 kişi daha varmış

İstanbul Başakşehir ve Esenyurt'ta 5 kişiyi öldüren saldırganın amcası, "Hedefinde 4 kişi daha vardı" dedi.

Bir yıl önce cezaevinden çıkan Şinasi Gürkan, 3 adreste 2'si öz oğlu olmak üzere 5 kişiyi öldürdü. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

16 yıl önce alacak verecek meselesi yüzünden Başakşehir'de iki kardeşini öldüren Şinasi Gürkan, yaklaşık bir yıl önce cezaevinden çıktı. İki oğlu ile birlikte Esenyurt Süleymaniye Mahallesi'nde yaşamaya başlayan Şinasi Gürkan önce bacanağı Alihan Tiz'i ve oğlu Erdal Tiz'i daha sonra kardeşi Mühendis Gürkan'ı ve öz çocukları Göksal Gürkan ile Gökmen Gürkan'ı öldürdü. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

5 kişiyi öldüren saldırganın hedefinde 4 kişi daha varmış
"HEDEFİNDE 4 KİŞİ DAHA VARDI"

Adli Tıp Kurumu önünde konuşan Şinasi Gürkan'ın amcası Mehmet Gürkan, "Bu bir felaketti. Hem karşı tarafı hem bizim tarafı hem evladını vurdu. Karşı tarafın canını yaktı. Allah kimsenin başına getirmesin. Hedefinde 4 kişi daha vardı. Ama ben izin vermedim, çocuklara haber verdim. Saat gece 03.30 - 04.00 gibi yakalamış getirmişler. Şu anda acımız çok. Ben öz amcasıyım. Yıllardır ona iyi bir insan olması için tembihte bulunuyorum. Cezaevinde hiçbir zaman gidip görmedim ve sevmedim. Şaşırmış, keşke çocukları vurduktan sonra intihar etseydi. Bu kadar üzülmezdim. Eşinden boşanmıştı, eşini kimin vurduğunu bilmiyorum. Çocuğun biri askerden izine gelmiş, öteki de okuyordu. Kızı Kars'tan aradı beni. 'Babam amcamı vurmuş, haberin var mı' dedi. O anda ben karakola gittim ve gerçeği öğrendim" dedi.

Son dakika: Dehşet gecesi İstanbulda katliam: 5 kişiyi öldürdü
Son dakika: Dehşet gecesi! İstanbul'da katliam: 5 kişiyi öldürdü
İstanbul'da katliam: 5 kişiyi öldürdü
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