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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA-DHA
11.01.2019 - 13:16, Son Güncelleme:

5 kişiyi öldüren caniden korkunç ifadeler: Ağabey bana da mı kıyacaksın

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5 kişiyi öldüren caniden korkunç ifadeler: Ağabey bana da mı kıyacaksın

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sevdiği kızı alamadığı için beş kişiyi öldüren cinayet zanlısının yargılanmasına başlanıldı. SEGBİS sistemi üzerinden duruşmaya katılan Fırat Yurdakul'un ifadeleri dikkat çekti. Zanlı önceden arkadaşı olan Taylan Koral’ın kendisine “Abi bana da mı kıyacaksın” diyerek kendisini öldürmemesi için yalvardığını ancak ona da ateş ettiğini belirtti.

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Ortaköy’de 22 Mart 2018 tarihinde Fırat Yurdakul, sevdiği kızla evlenmesine mani olan kızın babası Tarık Esen, annesi Cennet Esen, kızın dedesi İbrahim Esen, köyde bulunan bakkal Celal Koral ve oğlu Taylan Koral’ı tüfekle öldürüp, çaldığı araçla kaçarken Kahramanmaraş’ta yakalanmıştı.
Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, beş kişiyi öldüren cinayet zanlısının yargılanmasına bugün başlandı. Trabzon Beşikdüzü T Tipi Cezaevi'nde yatan zanlı duruşmaya SEGBİS sistemi üzerinden katılırken, olayda hayatlarını kaybeden Esen ailesinden duruşmaya katılan olmadı. Koral ailesi ise avukatları ile duruşmada hazır bulundu.

Kan donduran ifadeler

SEGBİS sistemi üzerinden duruşmaya katılan Yurdakul'un ifadeleri dikkat çekti. Zanlı ifadesinde beş kişiyi öldürdükten sonra çaldığı; bira, sigara ve öldürdüğü Celal Koral’a ait otomobille annesini görmek üzere Adana’ya giderken yakalandığını söyledi. Zanlı ifadesinde, Pınar Esen ile evlenmek istediğini, durumu telefonla babasına anlattığında hakarete uğradığını belirtip, olay günü köye gidip yanına aldığı tüfekle ailenin yaşadığı eve yaklaştığını belirtti. Önce evin içerisindeki konuşmaları dinlediğini belirten cinayet zanlısı, bir anda kapıya çıkan Tarık Esen’i kendisine hakaret etmesi üzerine vurduğunu, tüfeği elinden almak isteyen Cennet Esen’i de vurduğunu, sevdiği kızın dedesi İbrahim Esen’i ise silah aradığını düşündüğünü için vurduğunu söyledi.

Hiçbir şey olmamış gibi bira almaya gitti

Zanlı ifadesinde, üç kişiyi vurduktan sonra tüfeği yol üzerinde bir yere bırakıp bira ve sigara almak için köy bakkalına gittiğini söyledi. Celal Koral’ın birikmiş borçlarından dolayı kendisine borç bira ve sigara vermemesi üzerine tartıştıklarını, bu nedenle dönüp tüfeğini alarak Celal Koral’ı da vurduğunu açıkladı.

Aman dileyen arkadaşını da vurdu

Zanlı ifadesine göre, Celal Koral’ı vurduktan sonra tüfeği oğlu Taylan Koral’a doğrulttu. Zanlı önceden arkadaşı olan Taylan Koral’ın kendisine “Abi bana da mı kıyacaksın” diyerek kendisini öldürmemesi için yalvardığını ancak ona da ateş ettiğini belirtti.

Bira ve sigara alıp kaçtı

Zanlı beş kişiyi öldürdükten sonra bakkaldan bira, sigara, bir miktar para alarak öldürdüğü Celal Koral’ın aracını da çalarak köyden ayrıldığını söyledi. Yurdakul, Adana’da yaşayan annesini son kez görmek için Adana’ya gitmek isterken Şanlıurfa’da güvenlik güçleri tarafından yakalandığını sözlerine ekledi. Beş kişiyi öldüren zanlı, hakim karşısında pişman olduğunu da dile getirdi. Duruşma diğer tanıkların da dinlenmesi için 14 Şubat 2019 tarihine ertelendi.

Pompalı tüfekli katliam: 5 ölü
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