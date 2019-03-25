5 kişinin katil zanlısından dehşete düşüren sözler!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri5 kişinin katil zanlısından dehşete düşüren sözler!
GeriGündem 5 kişinin katil zanlısından dehşete düşüren sözler!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Tolga YANIK/DHA
25.03.2019 - 11:08, Son Güncelleme:

5 kişinin katil zanlısından dehşete düşüren sözler!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
5 kişinin katil zanlısından dehşete düşüren sözler!

KONYA'nın Cihanbeyli ilçesinde 2017 yılında 1,5 saat içinde 4 ayrı evdeki 5 akrabasını, namlusunun ucunu kısalttığı ve domuz kurşunu kullandığı tek kırma tabir edilen tüfekle öldüren Atılgan Kümür'in (31), Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis' istemiyle yargılanmasına başlandı. Savunmasında kendisinin Amerika Birleşik Devleti ajanı olduğun ileri süren Kümür, "Bana emir geldi. 'Vur' dediler, vurdum. Birkaç kişiyi daha öldürecektim. Fakat acıktım" dedi. Gözaltına alındığında da benzer ifadeler kullanan Kümür'ün, akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde rapor verilmişti.

Olay, 12 Haziran 2017 günü saat 06.00 sıralarında eskiden köy statüsündeki Bulduk Mahallesi'nde meydana geldi. Hayvancılık yapan annesi Hatice Kümür ile birlikte kalan bekar Atılgan Kümür, aralarında yaklaşık 200 metre mesafe bulunan 4 ayrı eve giderek, husumetli olduğu ileri sürülen akrabaları Bekir Kıran (80), Mustafa Tokat (80), Meryem Tokat (79), oğlu Hamit Tokat (51) ve Mehmet Tokat'ı (64) tüfekle ateş ederek öldürdü.

Kümür, Mehmet Tokat'ı öldürdükten sonra Tokat'ın kardeşi Harun Tokat'ın evine yöneldi. Bu sırada öldürülen Mehmet Tokat'ın ailesi, Harun Tokat'a telefonla durumu anlatıp, kapıyı açmamasını söyledi. Harun Tokat kapıyı açmayınca Kümür, son kurbanını öldüremeden, evin dışından ateş ederek ayrıldı. Ardından evine gidip kahvaltı yaptıktan sonra yeniden kurşun alıp katliamına devam etmek isterken, jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

'EVLENMEK İSTİYORDUM, 'BU DELİ BUNA KIZ VERMEYİN' DİYE ENGEL OLDULAR'

1'i kız 2 kardeşi İsveç'te olan ve bir dönem kendisi de İsveç'te kalan Atılgan Kümür, ilk ifadesinde, ''Babam öldükten sonra benim, bu akrabalarımla aram açıldı. Beni hep hor gördüler, dışladılar. Bizi akraba gibi görmüyorlardı. Bekardım ve evlenmek istiyordum. Görücü usulüyle birkaç kez kız istemeye gittik. Akrabalarım 'Bu deli, buna kız vermeyin' diye evlenmeme engel oldular'' dedi.

KURŞUNLARI BİTİNCE EVE DÖNÜP, KAHVALTI YAPMIŞ

Akrabalarının üvey kız kardeşini boşanmaya zorladıklarını ileri süren Kümür, olay günü koyunları otlatıp eve uğramadan tüfekle cinayetleri işlemeye başladığını ve kurşunları bittiği içinde eve döndüğünü; acıktığı için annesiyle birlikte kahvaltı yaptığını ve tekrar kurşunları hazırlayıp evden çıkmak isterken gözaltına alındığını söyledi. 

'AKIL OYUNU' KİTABINDAN ETKİLENMİŞ

Kitap okumayı çok sevdiğini ve 'Akıl oyunu' adlı kitaptan etkilendiğini belirten Kömür, ''Evimde genelde bilim kurgu ve cinayet romanları okuyorum. Özellikle Akıl Oyunu kitabından etkilendim'' dediği öğrenildi.

Evinin bahçesinde spor yapmak için kendi imkanlarıyla yaptığı aletlerin olduğu görülen Kömür'ün, koyunlarını otlatırken namlusunu kısalttığı tek kırma tüfekle şişelere atış yaparak, atışlarını geliştirmeye çalıştığını söylediği öğrenildi.

''AMERİKA VE İNGİLİZLERLE İŞBİRLİĞİ YAPIYORUM'

Kendisini sorgulayanlara da "Sen CIA ajanı mısın?" diye soran Kümür'ün, ifadesinde, ''Hayvancılık yapmaktayım aynı zamanda kendimi CIA ajanı olarak size tanıtabilirim. Ben Amerikalılar ve İngilizlerle işbirliği yapıyorum'' dedi.

İfadesinde öldürdüğü 5 kişiyi tanıdığını ve tek tek isimlerini sayan Kümür, ''Bu kişiler benim komşularımdır. CIA, MİT ve M16 bana yetki vererek 'İstediğin kişiyi öldürebilirsin, hiçbir savcı seni sorgulayamaz, biz senin arkandayız' diyerek bana yetki verdiler. 7 yaşımdan beri Amerikalılar ve Türk derin devletiyle içli dışlıyım'' dedi.

KURBANLARINA KONUŞMA FIRSATI VERMEMİŞ

Kurbanlarına konuşma fırsatı vermeden öldürdüğünü anlatan Kömür, ''Vurmuş olduğum 5 kişi elimde tüfeği görünce kaçmaya çalıştı. Fakat ben hiçbirisine konuşma fırsatı vermeden kafalarına sıktım. Bu kişiler beni daha önce  küçümseyerek aşağıladılar. Çayıma, şekerime zehir katarak beni felç etmeye çalıştılar. Hamit Tokat hariç 4 kişi albay ve yarbay rütbelidir. Hamit Tokat, albay ve yarbay olmamasına rağmen beni küçük düşürmüştür. O yüzden kafasına sıktım. Başka insanlar beni Mehdi olarak tanımlasa da ben kendimi Mehdi olarak görmüyorum. Beni genelde istihbaratçılar Mehdi olarak tanımlar'' diye konuştu.

BİRKAÇ KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRECEKMİŞ, AÇIKMIŞ

Cinayetleri tasarlayarak işlediğini belirten Kömür, ''Kafamda belirleyerek silahla öldürdüğüm kişilerin evine gittim. Hiçbiri tesadüf eseri değil. Birkaç kişiyi daha öldürecektim. Fakat acıktım. Eve döndüm, kahvaltı yaptım. Jandarma beni almasaydı Mustafa Topal ve Mehmet Biçen isimli şahısları da öldürecektim'' dedi.

Kömür, kaçma niyetinin olmadığını, bu kişileri öldürmeyi 3-4 aydır planladığını, psikolojik tedavi görmediğini, sigara, alkol, kumar ve uyuşturucu gibi alışkanlıklarını olmadığını belirterek, ''Bunu istihbaratçılara sorup öğrenebilirsiniz'' diye konuştu. 

Eve döndüğünde annesinin duyduğu silah seslerinden dolayı kendisinin bir şeyler yaptığını anladığını belirten Kümür, ''Sadece ağladı ve ne yaptığımı sordu. Aramızda başka diyalog geçmedi'' dedi. Kümür, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

YARGILANMASINA BAŞLANDI

Atılgan Kümür'ün, Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis' istemiyle yargılanmasına başlandı. Davanın ilk duruşmasına sanık Kümür, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, bazı müştekiler ve taraf avukatları da davada hazır bulundu.

'BEN AMERİKAN AJANIYIM'

Duruşmada savunma yapan Atılgan Kümür,  ilk ifadelerinde olduğu gibi kendisinin Amerikan ajanı olduğunu ileri sürdü. Kümür, şunları söyledi:

"Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Beni, Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) sorun. Benim kim olduğumu bilmeden yargılama yapıyorsunuz. Ben Amerika istihbarat ajanıyım. Bana emir geldi. Vur dediler vurdum" dedi.

Kümür, daha önce verdiği ifadelerinin de doğru olduğunu ve kendisine ait olduğunu söyledi. Atılgan Kümür'ün olaydan sonra yapılan sağlık kontrollerinde akıl sağlığı yerinde olduğu yönünde rapor düzenlendi. Kümür, bu raporu kabul etmediğini söyledi.

Duruşmada müşteki olarak dinlenen Yalçın Yılmaz Tokat (45) ise "Öldürülen Mustafa Tokat benim babam olurdu. Olayın nasıl olduğunu görmedim. Atılgan Kümür'den şikayetçiyim." dedi. 

Müşteki avukatı Göksel Karagöz ise olayın tasarlayarak yapıldığını söyledi. Karagöz, "Atılgan Kümür olayı tasarlayarak gerçekleştirmiştir. Ölenlerin yakınlarının durumu çok kötüdür. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından Atılgan Kümür'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma ertelendi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.03.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Gül'den PKK ile bağlantılı adaylar hakkında önemli açıklama

Almila bu hale geldi! 'Köpeği durduramadım. Sahibi müdahale etmedi'

Denizli'de korkutan bir deprem daha oldu

İhaleyi kaybeden firma ihbar etti! Birebir kopyası...