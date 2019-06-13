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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA-İHA
13.06.2019 - 23:55, Son Güncelleme:

5 kişi önünü kesti ve kurşun yağdırdı

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Eskişehir’de seyir halindeki aracında silahlı saldırıya uğrayan bir bir genç ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Alınan bilgiye göre olay, merkez Büyükdere Mahallesi’nde bulunan Serpil Sokak ile Çeşmekaya Sokak kesişiminde meydana geldi. Saat 21.00 esnasında köşe başında bekleyen kimliği henüz belirlenemeyen 5 şahıs, 34 AL 6029 plakalı araçla hareket halinde olan ve sokağa giriş yapan Murat İlkay Özcan’a (26) silahla ateş açtı.

Olay üzerine şahıslar kaçarken Özcan da can havliyle aracını sürdü. Ağır yaralanan ve çevredeki araçlara da çarparak ilerleyen Özcan, 100 metre ileride bir duvarın ardından başka bir araca çarparak durdu. Olayın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Özcan, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ARAŞTIRMALARDA BULUNDU

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın yaşandığı her iki sokağı da trafiğe kapatan ekipler, olay yerinde zanlılara ait mermi kovanı aradı. Araçta da incelemelerde bulunan ekipler, güvenlik kameralarını da izledi. Ekipler, şahısların gizlenebilecekleri adresler üzerinde de duyarlı olurken şahısların yakalanması için kent genelinde çalışmalar sürüyor.

OLAY KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan saldırı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Murat İlkay Özcan’a aracıyla sokak üzerinde ilerlediği esnada şahıslardan biri tarafından ateş edildiği görülüyor. Özcan aracıyla ilerlerken saldırıyı gerçekleştiren şahıs aracın arkasından da birkaç el ateş ediyor. Yine görüntülerde olayı gerçekleştiren şahısların panik halinde araca binerek olay yerinden hızla uzaklaştıkları görülüyor.

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