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Mesut MADAN/BURDUR (DHA)
Haber Giriş: 27.12.2019 - 10:53,Son Güncelleme:/

Araç kuyruğu 5 kilometreyi buldu

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Araç kuyruğu 5 kilometreyi buldu

Burdur - Antalya karayolunda maddi hasarlı trafik kazalarına yol açan buzlanma nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

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  • Burdur - Antalya karayolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu
  • Burdur - Antalya karayolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu
  • Burdur - Antalya karayolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu
  • Burdur - Antalya karayolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Burdur'da Kurna rampaları mevkiinde buzlanma nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kazalar nedeniyle Burdur-Antalya karayolunun Burdur yönü trafiğe kapandı.

Yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Buzlanma nedeniyle farklı noktalarda da küçük çaplı maddi hasarlı kazalar yaşandı.

Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışması sonucu yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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