5 kilometre kaldı

Böylece terör örgütünden alınan nokta sayısı 112’ye çıkarken, kuzeybatıda PYD/PKK’nın elinde bulunan Raco-Bülbül Dağı arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik sınır hattı da temizlenmiş oldu. Böylece terör örgütünün Afrin’in kuzeyinde Türkiye sınırı ile bağlantısı tamamen kesilmiş oldu. Afrin bölgesinde PYD/PKK denetiminde Cinderes ve Raco arasındaki yaklaşık 5 kilometrelik bölüm kaldı. Bu bölümün alınıp, Afrin bölgesinde Türkiye sınırının tamamen terörden temizlenmesi için operasyonlar sürüyor.

KÖTÜ HAVAYA RAĞMEN

Bölgeye dün hâkim olan sağanak yağış ve yoğun sis görüş mesafesini düşürdüğü için taarruzlar önceki günlere göre biraz yavaşladı. Sisli havayı fırsat bilerek teröristlerin sızma girişiminde bulunduğu bölgeler savaş uçaklarınca bombalanıp, kara destek atışlarıyla vuruldu. Genelkurmay Başkanlığı dün yaptığı açıklamada harekâtın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının da 2 bin 18 olduğunu açıkladı.