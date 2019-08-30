5 katlÄ± binadan ayaÄŸÄ±na pazar arabasÄ± düÅŸtü
Antalya'da pazar alÄ±ÅŸveriÅŸi yapmak iÃ§in evden Ã§Ä±kan F.D.'nin kaldÄ±rÄ±mda yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada 5 katlÄ± binadan ayaÄŸÄ±na pazar arabasÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼. Sol ayaÄŸÄ±ndan yaralanan yaÅŸlÄ± kadÄ±n, hastanede tedaviye alÄ±ndÄ±.
Olay, saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda MuratpaÅŸa ilÃ§esi Yener Ulusoy BulvarÄ± Ã¼zerinde meydana geldi. Pazar alÄ±ÅŸveriÅŸini yapmak iÃ§in evden Ã§Ä±kan F.D., kaldÄ±rÄ±mda yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ sÄ±rada 5 katlÄ± binadan sol ayaÄŸÄ±na pazar arabasÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼. AcÄ± iÃ§inde yere yÄ±ÄŸÄ±lan yaÅŸlÄ± kadÄ±n, yakÄ±nlarÄ±na haber vererek yardÄ±m istedi.
Gelen yakÄ±nlarÄ±nÄ±n mÃ¼dahale ettiÄŸi kadÄ±n iÃ§in 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi'nden ambulans istendi. Acil yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlilerinin mÃ¼dahale ettiÄŸi F.D., ambulansla AtatÃ¼rk Devlet Hastanesi'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼lerek tedaviye alÄ±ndÄ±.
F.D.'nin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu kaydedildi. Polis, pazar arabasÄ±nÄ±n binanÄ±n hangi katÄ±ndan dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirlemek iÃ§in inceleme baÅŸladÄ±.
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