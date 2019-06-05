5 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | Milli Piyango Sayısal Loto ikramiye sorgulama
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen kura ile çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'nun 5 Haziran tarihli sonuçları açıklandı. Şans oyunu tutkunlarının büyük umutlarla oynanan Sayısal Loto'nun bu haftaki sonuçlarının açıklanması ile ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Peki, 1224'ncü hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 5 Haziran Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...
İstanbul Beyoğlu'nda MPİ tarafından noter huzurunda yapılan kura ile 1224. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları tamamlandı. Sayısal Loto'nun geçtiğimiz çekilişinde 5 bilen 135 kişi 6 bin 57 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 690 kişi 80 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 136 bin 432 kişi 11 lira 95'er kuruş ikramiye kazanmıştı. Peki, bu hafta hangi talihli numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 5 Haziran Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar...
5 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
MPİ tarafından İstanbul Beyoğlu'nda saat 21.45'te yapılan çekilişle Sayısal Loto'nun 1224'üncü hafta çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;
1,9,14,18,22,23
SORGULAMA YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle