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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.06.2019 - 21:49, Son Güncelleme:

5 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | Milli Piyango Sayısal Loto ikramiye sorgulama

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5 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | Milli Piyango Sayısal Loto ikramiye sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen kura ile çekilişi gerçekleşen Sayısal Loto'nun 5 Haziran tarihli sonuçları açıklandı. Şans oyunu tutkunlarının büyük umutlarla oynanan Sayısal Loto'nun bu haftaki sonuçlarının açıklanması ile ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Peki, 1224'ncü hafta heyecanının yaşandığı Sayısal Loto'da hangi şanslı numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 5 Haziran Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı...

İstanbul Beyoğlu'nda MPİ tarafından noter huzurunda yapılan kura ile 1224. hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçları tamamlandı. Sayısal Loto'nun geçtiğimiz çekilişinde 5 bilen 135 kişi 6 bin 57 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 690 kişi 80 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 136 bin 432 kişi 11 lira 95'er kuruş ikramiye kazanmıştı. Peki, bu hafta hangi talihli numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 5 Haziran Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar...

5 HAZİRAN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

MPİ tarafından İstanbul Beyoğlu'nda saat 21.45'te yapılan çekilişle Sayısal Loto'nun  1224'üncü hafta çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

1,9,14,18,22,23

5 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı | Milli Piyango Sayısal Loto ikramiye sorgulama

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SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Sayısal loto oyununda bir kaç hafta üst üste altı numarayı doğru tahmin eden çıkmaması üzerine ertesi haftalara devir sayısının artması, hasılatın çok yüksek olması üzerine sayısal loto oyun planında yapılan değişiklikle, "Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir.

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