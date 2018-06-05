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    5 Haziran Dünya Çevre Günü nedir?

    Hürriyet Haber
    05.06.2018 - 09:28 | Son Güncelleme:

    5 Haziran Dünya Çevre Günü, dünya çapında gerçekleştirilen ve Birleşmiş Milletler'in hassasiyet gösterdiği önemli bir duyarlılık günüdür. Dünya çapında 100'den fazla ülkenin kutladığı bu gün, çevresel eylemlerin olumlu manada ilerlemesi için değerli olarak görülmektedir. Peki, 5 Haziran Dünya Çevre Günü tam manasıyla ne anlama gelmektedir? İşte, Dünya Çevre Günü hakkında bilinmesi gerekenler

    5 Haziran Dünya Çevre Günü, doğaya duyulan derin sevginin dile getirildiği, Birleşmiş Milletler’in (BM) çevre alanında dünya çapındaki farkındalığı ve faaliyetleri desteklemek için temel araçlarından biridir.

    Dünya Çevre Günü geçtiğimiz yıl, “İnsanları doğaya bağlama” teması ile temiz bir ortamın insanlığa sağladığı temiz gıda güvenliği ve gelişmiş sağlıktan, su temini ve iklim istikrarına kadar geniş faydalara dikkat çekti.

    Çevre Günü, yıllar geçtikçe kamuya ulaşan daha geniş bir küresel platform haline gelmiş olup 100’den fazla ülkede paydaşlar tarafından kutlanmaktadır. Ayrıca, çevre için pozitif bir şeyler yapmak isteyen insanların da günü olan Çevre Günü, bireysel eylemlerin bir araya gelerek gezegen üzerinde artan pozitif etki yaratılmasını sağlamaktadır.

    Etiketler: dünya çevre günü nedir
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