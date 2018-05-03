Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>5 gündür kayıp şoför ölü bulundu...

    5 gündür kayıp şoför ölü bulundu...

    Ayhan ACAR/BARTIN (DHA)
    03.05.2018 - 10:58 | Son Güncelleme:

    BARTIN’da bir firmada şoför olarak çalışan ve 5 gündür kayıp olan Murat Gülbal (35), bir apartmanın bodrum katında ölü bulundu. Vücudunda darp izleri olduğu belirtilen Gülbal’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bolu’da işe gitmek için cuma günü evinden çıkan Murat Gülbal’dan haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Polis ve ailesinin yaptığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Dün gece saatlerinde Demirciler Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın bodrum katına eşya bırakmak için inen ev sahipleri, erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin, kayıp olarak aranan 2 çocuk babası Murat Gülbal’a ait olduğu saptandı.

    Vücudunda darp izleri bulunan Gülbal’ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

    Etiketler: Bartın , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri