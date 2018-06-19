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    Bugün tam 5 gün oldu... Cami hoparlöründen bu anons yapılıyor...

    AĞRI (İHA)
    19.06.2018 - 11:24 | Son Güncelleme:

    Ağrı’nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir’i bulmak için 5. günde de çalışmalar sürdürüldü. Leyla’nın anne ve babası, “Kızımız yüzde 90 kaçırıldı” dedi. Arama çalışmaları drone ile görüntülendi. Öte yandan arama çalışmalarında, cami hoparlöründen köy içerisindeki kilitli olan tandır evi, ahır gibi yerlerin açılması istendi.    

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    • 4 yaşındaki Leyla’yı arama çalışması devam ediyor
    • 4 yaşındaki Leyla’yı arama çalışması devam ediyor
    • 4 yaşındaki Leyla’yı arama çalışması devam ediyor
    • 4 yaşındaki Leyla’yı arama çalışması devam ediyor

    Ağrı'da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki kız çocuğu Leyla Aydemir’i arama çalışmaları havadan ve karadan aralıksız sürdürülüyor. Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir'in bulunması amacıyla köy ve çevresindeki arazi, kanal, dere ve foseptik çukurları üzerinde yoğunlaşan çalışmalar devam ediyor.

    Jandarma ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucularının sürdürdüğü arama çalışmalarında, köydeki ahır, çatı, odunluk, tandır evleri ile su dolu çukurlar, su deposu, dere ve kanallar, Ağrı Belediyesine ait vidanjörle boşaltılıp kontrol edildi.

    AFAD ve jandarma ekipleri, bir taraftan da il merkezine doğru 15 kilometrelik yolu drone desteğiyle taradı. Geniş ve uzun arazide boyu aşan buğday tarlalarını arama köpeklerini kullanarak kontrol eden ekipler, akşam saatlerine kadar çalışmalarını sürdürecek. Ağrı’dan da Bezirhan köyüne gelen yüzlerce vatandaş arama çalışmalarına katıldı.

    Kayıp olan minik Leyla'nın son görüntüleriğrı'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü ailesi ile birlikte Bezirhane köyüne giden ve evin önünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla'nın amcası tarafından kaydedilen son görüntüleri ATV ekranlarındaki "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında yayınlandı.
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    LEYLA'NIN AİLESİ: KIZIMIZ KAÇIRILDI

    Bayramın ilk gününü taziye nedeniyle köyde geçiren baba Nihat Aydemir, kızını arayan ekiplere teşekkür etti.

    Aydemir, "Kızım yüzde 90 kaçırıldı. Köyde olsa şimdiye kadar bulurduk. Allah rızası için kaçıranlar sesimi duyarsa kızımı geri getirsinler” dedi.

    Bayramın birinci günü kızının kaybolmasıyla büyük acı yaşayan anne Şükran Aydemir de kızının bulunmasını istedi.

    Aydemir, "Eğer götüren varsa getirsin. Söz, davacı olmayacağım. Allah rızası için getirsinler. Benim kimseyle bir düşmanlığım yok. Benim kızım daha bir şeyi yiyemiyor, biberonla besleniyor.” diye konuştu. 

    ARAMA ÇALIŞMALARINA AFAD DA KATILDI

    Ağrı’da geçtiğimiz günlerde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’i arama çalışmalarına Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de katıldı. 

    Ağrı’nın Bezirhane köyünde ikamet eden ve Ramazan Bayramı’nın ilk günü aniden ortadan kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir’i arama çalışmaları devam ediyor. Van AFAD ekibi de 16 Haziran günü Ağrı'nın Bezirhane köyüne intikal ederek, arama çalışmalarına katıldı. Bölge halkı ve Ağrı AFAD ekipleri ile koordineli bir şekilde arama faaliyetlerine başlayan Van AFAD ekibi, arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

    CAMİ HOPARLÖRÜNDEN BU ANONSLAR YAPILIYOR

    Köy içerisindeki şüpheli yerler uzman ekipler tarafından aranırken, köy dışındaki alanlar ise yine gönüllülerin ağırlıkta olduğu gruplarca kontrol edilmeye başlandı.     

    Arama çalışmalarında, cami hoparlöründen köy içerisindeki kilitli olan tandır evi, ahır gibi yerlerin açılması istendi.     

    Yaklaşık 250 kişinin görev aldığı arama çalışmalarının gün boyu süreceği belirtildi.

    Ağrı’da kaybolan Leyla’yı bulana dedesinden 300 bin lira ödülAğrı’da bayramın ilk günü Bezirhane Köyü’nde kaybolan ve yapılan tüm aramalara rağmen henüz bulunamayan 4 yaşındaki minik Leyla için ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Köyde arama çalışmaları sürerken Leyla’nın dedesi Zeki Aydemir torunu bulup getirene veya doğru ihbar yapana 300 bin lira ödül vereceklerini söyledi.
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    Etiketler: kayıp kız , leylanın babası , son dakika , haberler
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