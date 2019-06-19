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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
19.06.2019 - 16:40, Son Güncelleme:

5 gündür aranıyordu, otobüs çarpmış! Son anı ortaya çıktı

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Tunceli’de kendisinden haber alınmayan ve bir otobüsün çarpıp Munzur Çayı'na düşmesine neden olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Engin Eroğlu’nun son anı ortaya çıktı. Otobüste bir yolcunun kaydettiği görüntülerde Eroğlu'nun yürüdüğü görülürken, çarpma sesi gelmesi üzerine otobüsün durduğu ve bir süre geri gittikten sonra yoluna devam ettiği yer aldı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Ovacık ilçesine bağlı Yoncalık Köyü'nde küçükbaş hayvanları otlatmaya götüren Ergin Eroğlu'nun eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bildirmişti. Bunun üzerine AFAD, Jandarma, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar ve vatandaşlardan oluşan 200 kişilik ekip, arama çalışması yapmıştı.

İlk yapılan aramada Eroğlu'na ait cep telefonu ve şapkası Munzur Çayı kıyısında bulunmuştu. Bunun üzerine arama kurtarma çalışmalarını Munzur Çayı'nda yoğunlaştıran ekipler, bugün yeniden arama kurtarma çalışmasına başladı.

Yolcu son anını kaydetti

Öte yandan olayla ilgili Valilik talimatıyla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmada Ovacık'tan İstanbul'a gitmek üzere çıkan bir yolcu otobüsünün, Eroğlu'na yol kenarında yürürken bir otobüsün çarparak Munzur Çayı'na düşerek kaybolmasına neden olduğu ortaya çıktı. Otobüste bir yolcunun da Eroğlu'nun son anlarını kaydettiği ortaya çıktı. Yolcunun görüntüleri savcılığa ulaştırmasının hemen ardından otobüs sürücüsü E.S. ile muavin gözaltına alındı.

Yolcunun kaydettiği görüntülerde ise Eroğlu'nun otobüsün yanından geçtiği, görüntüden hemen çıktıktan sonra çarpma sesi gelmesi üzerine otobüsün durarak geri geri gelip çevreyi kontrol ettiği ardından da yoluna devam ettiği ortaya çıktı.

Kayıp genç, otobüsün bagaj kapağı çarpınca Munzur'a düşmüş
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