5 gündür aranıyordu! Kara haber geldi
Trabzon'da 5 gün önce kaybolan engelli gencin cesedi güvenlik güçleri ile AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu kaybolduğu mahalledeki dere kenarında bulundu.
Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'ndeki evinden 7 Ağustos'ta ayrılmasının ardından kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Osman Yılmaz'ın (18) bulunması için çalışmalar başlatıldı. Güvenlik güçleri ile AFAD ekiplerinin çalışmaları sonucu Yılmaz'ın cesedi kaybolduğu mahalledeki dere kenarında bulundu. Yılmaz'ın cesedi, güvenlik güçlerinin incelemesi sonrası otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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