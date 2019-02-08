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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halim AKCA/BUCAK (Burdur) (DHA)
08.02.2019 - 14:34, Son Güncelleme:

5 günde 2 bin 761 kişi hastanelik oldu... İlçede hoparlörlerden bu uyarı yapılıyor

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5 günde 2 bin 761 kişi hastanelik oldu... İlçede hoparlörlerden bu uyarı yapılıyor

Burdur'un Bucak ilçesinde içme suyuna bulaşan bakteri nedeniyle ortaya çıkan salgında bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle 5 günde 2 bin 761 kişi hastanelere başvurdu. İlçede belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak halk bilgilendirilirken, içme sularının kaynatılmadan içilmemesi yönünde uyarılarda bulunuldu.

Bucak'ta geçen pazar akşamı başlayan ve içme suyuna karışan bakterinin neden olduğu belirlenen salgında, bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastanelere başvuranların sayısı 2 bin 761 oldu. Rahatsızlanan ilçe sakinlerinden 2 bin 601'i Bucak Devlet Hastanesi'nde, 160'ı ise özel hastanede tedavi gördü. Bucak Devlet Hastanesi'nde 10'u çocuk 22 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Burdur Valiliği, Bucak Kaymakamlığı ve Bucak Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla bakteri bulaşan 2 deponun şebekeyle bağlantısı kesilirken, içme suyu hattında da klorlama çalışması başlatıldı. Salgının tespit edildiği günden bu yana klorlama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

İlçede belediye hoparlörlerinden anonslar yapılarak halk bilgilendirilirken, içme sularının kaynatılmadan içilmemesi yönünde uyarılarda bulunuldu. Dünden itibaren salgın nedeniyle hastanelere başvuru sayısında azalma gözlendiği belirtildi.

 

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