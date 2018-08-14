5 dakikada 50 bin liralık soygun

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri5 dakikada 50 bin liralık soygun
GeriGündem 5 dakikada 50 bin liralık soygun
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
İSTANBUL (İHA)
14.08.2018 - 09:25, Son Güncelleme:

5 dakikada 50 bin liralık soygun

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
5 dakikada 50 bin liralık soygun

Sultanbeyli’de sabahın erken saatlerinde hırsızlık şüphelileri tarafından 5 dakikada 50 bin liralık tekerlek çalındı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Hasanpaşa Mahallesi Fatih Bulvarı’ndaki bir tekerlek mağazasında meydana geldi. Saat 06.30 sıralarında bir minibüsle işyerine gelen hırsızlar, camları kırarak içeri girdi. 5-6 kişilik hırsızlık çetesi, 5 dakika içinde tekerlekleri minibüse yükleyerek kayıplara karıştı. İş yerinden yaklaşık 50 bin liralık tekerlek çalındığı öğrenildi.

İşyeri sahibi Süleyman Çelik, yaklaşık 1 ay önce taşındıklarını belirterek, hırsızların dükkana girdiğini öğrenince geldiklerinde kapıların kırık olduğunu gördüğünü belirterek, “İçerideki lastikler alınmış. Kameralardan kontrol ettik. Bir panelvan minibüs geliyor, kapıyı kırıyorlar, önce kepengi zorluyorlar, orayı kıramıyorlar. Sonra buradaki kapıları kırıyorlar. Kırınca da kamerada 5-6 kişi gözüküyor, içeride kaç kişi olduğu belli değil. Lastikleri yüklüyorlar” dedi.

“ÇOK RAHAT BİR ŞEKİLDE DAVRANIYORLAR”

Daha sonra polislerin geldiğini ve kameraları kayıtlarını aldığını belirten Çelik, “Üzüntümüz şu; Sultanbeyli'nin göbeğinde, sabah 06.30-07.00 arası geliyorlar, dükkanı kırıyorlar. Bu kadar araç ve insanlar burada geçerken çok rahat bir şekilde davranıyorlar” dedi. Çelik, “Bundan 5-6 ay önce de diğer dükkanımız soyuldu. Onun da bütün kamera görüntüleri var. 3-4 gün önce de aynı ekip Samandıra'da bir arkadaşın yerini soydular. Nedense bu hırsızlar bulunamıyor, yakalanamıyor” diye konuştu.

Öte yandan, hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tunceli ve Kars'ta 7 terörist etkisiz hale getirildi

İstanbul'daki Ortodoks Kilisesi’nde 9 metrelik kuyu bilmecesi

'Merhaba' diyerek kapıyı açtı, şok oldu

Meteoroloji'den o iller için sağanak uyarısı