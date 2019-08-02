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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
02.08.2019 - 21:09, Son Güncelleme:

5 dakikada 200 bin TL'lik hırsızlık!

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İstanbul Sultangazi'de konfeksiyon atölyesine gelen yüzleri maskeli 6 kişi, 5 dakika içinde iş yerinden 200 bin liralık kot pantolon çaldı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken şüpheliler, kendileriyle yüz yüze gelen bir vatandaşa aldırmadan hırsızlığa devam etti

Olay, Sultangazi'de yönetmen ve işadamı Murat Uygur'a ait olan konfeksiyon atölyesinde 1 Ağustos'ta saat 06.20 sıralarında meydana geldi.

5 dakikada 200 bin TLlik hırsızlık

5 DAKİKADA 200 BİN LİRALIK HIRSIZLIK

Sabah saatlerinde bir minibüsle konfeksiyon atölyesinin önüne gelen yüzleri maskeli 6 kişi, çevrede bir süre inceleme yaptıktan sonra hırsızlık için harekete geçti. Yanlarında getirdikleri demir kesme makasıyla iş yerinin kilidini kesen şüpheliler, kapısını açtıkları iş yerine girdi. Yaklaşık 5 dakika içinde iş yerinde satışa hazır halde bulunan 200 bin lira değerindeki kot pantolonu minibüse doldurdu.

5 dakikada 200 bin TLlik hırsızlık

Hırsızlık sırasında iş yerinin alarmı çalmaya başlayınca yüzü maskeli bir kişi, kepenklere tırmanarak alarmı bulunduğu yerden söktü ve parçaladı. Sonrasında hırsızlığa devam eden şüpheliler ile o sırada sokaktan geçen bir vatandaş yüzyüze geldi. Şüpheliler, vatandaşa aldırmadan hırsızlık olayına devam etti. İş yerindeki kotları alan şüpheliler, geldikleri minibüsle olay yerinden uzaklaştı.

5 dakikada 200 bin TLlik hırsızlık

POLİS İNCELEME YAPTI

Hırsızlık olayını gören vatandaşların haber vermesiyle polis ekipleri ve iş yeri sahibi Murat Uygur olay yerine geldi. Polis ekipleri, bir süre inceleme yaparak şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

5 dakikada 200 bin TLlik hırsızlık

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