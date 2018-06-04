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    5 çocuğunu birden kaybetti... Teşhis etmeye yüreği dayanmadı

    AA
    04.06.2018 - 11:47 | Son Güncelleme:

    Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında sürat teknesinin batması sonucu meydana gelen faciadan kurtulan Suriyeli İdris Raşit, hayatını kaybeden 5 çocuğunu morgda teşhis etmeye çalışırken gözyaşlarına boğuldu.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Antalyada facia
    • Antalyada facia
    • Antalyada facia
    • Antalyada facia

    Önceki gece 02.22 sıralarında Kekova Geyikova Adası'nın güneybatısında 2,5 deniz mili uzaklıkta, bulundukları sürat teknesinin batması sonucu yaşamını yitiren Derin (13), kardeşleri Dildar (10), Şiar (8), Dicver (8) ve Emine Raşit'in (3) babası İdris Raşit, teşhis için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

    Teşhis amacıyla morga alınan Raşit, çocuklarının cansız bedenlerine bakmaya dayanamayarak dışarı çıktı. Morgun duvarına kapanarak gözyaşı döken Raşit'i, kendisine eşlik eden Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli teskin etmeye çalıştı.

    Sakinleşmesinin ardından çocuklarını fotoğraflarından teşhis eden Raşit, Demre ilçesine götürüldü.

    KAYIP BİR KİŞİ ARANIYOR

    Demre Kaymakamı Murat Uz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, faciadan kurtarılan Suriyeli göçmenlerin ifadelerinden tekne batmak üzereyken denize atlayan bir kişinin daha olduğu bilgisine ulaştıklarını söyledi.

    Bu kişinin bulunması için sahil güvenlik ekiplerince denizden ve havadan arama çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Uz, "Cenazelerin nerede toprağa verileceği, aileyle yapacağımız görüşmede netleşecek. Demre ya da Hatay'da toprağa verilme kararına göre hareket edeceğiz." diye konuştu.

    BİDONA TUTUNARAK KURTULMUŞLAR

    Uz, çocuklarını yitirmenin derin acısı içinde olan İdris Raşit ve eşi Zeynep Osman'ın büyük şans eseri hayatta kaldıklarını kaydederek, "Karı koca bir bidona tutunmuş halde kurtarıldılar. Bidon olmasaydı belki hayatlarını kaybetmiş olacaklardı." dedi.

    Kekova Geyikova Adası'nın güneybatısında 2,5 deniz mili uzaklıkta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu sürat teknesinin batması sonucu 7'si çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti. Sahil güvenlik ekipleri ve bir balıkçı teknesinin personelinin müdahalesiyle kurtarılan 6 kişi, Demre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Faciadan geriye, 5 çocuğunu kaybeden İdris Raşit'in "Canım da gitti, malım da gitti, çocuklarım da gitti. Hiçbir şeyim kalmadı. Allah bize güç versin, Allah'tan sadece bunu istiyorum." feryatları kalmıştı.  

    Antalyadaki faciada kahreden detay: 5 çocukları birden öldüAntalya'daki faciada kahreden detay: 5 çocukları birden öldü

    Etiketler: tekne faciası , göçmen faciası , suriyeli ölümleri , gündem
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