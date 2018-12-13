5 büyükşehirde ittifak hesabı
- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Cumhurbaşkanlığı’nda bir araya geldi. Bir saat süren görüşmede beş büyükşehir, bir il ve MHP’nin 2014 seçiminde aldığı 60’tan fazla ilçede ittifakın ayrıntıları konuşuldu.
Edinilen bilgiye göre Erdoğan ile Bahçeli görüşmesinde Adana, Mersin, Manisa, Aydın, Muğla ve Osmaniye’de ittifakın nasıl yapılacağıyla ilgili kararlar alındı. AK Parti ve MHP büyükşehirlerin il ve ilçelerinde 2014 ve 2018 yılı seçim sonuçlarını göz önüne alarak ittifak çalışmasını yapmıştı. MHP’nin 2014 yerel seçiminde kazandığı ilçelerde AK Parti aday çıkarmayacak. Buna karşılık MHP de bu illerin diğer ilçelerinde aday göstermeyecek. Osmaniye ise büyükşehir olmadığı halde Bahçeli’nin memleketi olduğu için ittifak hesaplarında yer alacak.
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