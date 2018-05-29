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    5 büyük şehirde 5 büyük toplantı

    Hürriyet Haber
    29.05.2018 - 10:56 | Son Güncelleme:

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde 30 ilin milletvekili adayları ve teşkilat yöneticilerinin katılımı ile düzenleyeceği bölge istişare toplantılarının programı belli oldu.

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimleri öncesinde merkez olarak belirlenen 5 yerde bölge istişare toplantıları gerçekleştirecek. 30 ili kapsayan programlara, söz konusu illerin milletvekili adayları ve teşkilat yöneticileri katılacak. “24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl” temalı bölge istişare toplantılarının programları belli oldu.

    Sivas, Kayseri, Konya, Bursa ve İzmir illerindeki spor salonlarında gerçekleştirilecek toplantıların tarihleri ve kapsadığı iller şu şekilde:

    6 Haziran Çarşamba günkü Sivas merkezli Bölge İstişare Toplantısı Sivas, Yozgat, Tokat, Adıyaman, Amasya il teşkilatları ve milletvekili adaylarının katılımıyla; 7 Haziran Perşembe günkü Kayseri merkezli Bölge İstişare Toplantısı Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, Nevşehir, Kırşehir il teşkilatları ve milletvekili adaylarının katılımıyla; 8 Haziran Cuma günkü Konya merkezli Bölge İstişare Toplantısı Konya, Karaman, Aksaray, Burdur, Isparta, Afyon il teşkilatları ve milletvekili adaylarının katılımıyla; 9 Haziran Cumartesi günkü Bursa merkezli Bölge İstişare Toplantısı Bursa, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kütahya, Eskişehir il teşkilatları ve milletvekili adaylarının katılımıyla ve 10 Haziran günkü İzmir merkezli Bölge İstişare Toplantısı İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla il teşkilatları ve milletvekili adaylarının katılımıyla düzenlenecek.

    Bahçeli’nin miting ve diğer programlarının ise ileriki günlerde duyurulacağı öğrenildi.

    Etiketler: bahçeli , seçim programı , nomobil , gündem
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