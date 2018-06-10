5 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları başladı | Başvuru şartları neler?

MEB sözleşmeli öğretmen alımları yapıyor. Geçtiğimiz aylarda kamuoyuna duyurulan söz konusu alımların başvurusu da başladı. Bakanlığın sözleşmeli alım ilanına başvuru yapabilmek için bazı şartları taşımak gerekiyor. İşte, MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen alımı hakkında merak edilen tüm detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

MEB, resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanlar arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen atayacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, MEB'e bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli öğretmenliğe geçişleri kapsamında 5 bin atama gerçekleştirileceği bildirildi.

Söz konusu ilana başvuru yapmak isteyen kişilerin "http://mebbis.meb.gov.tr" ve "http://ikgm.meb.gov.tr" linkleri aracılığı ile 8 Haziran - 13 Haziran 2018 tarihlerinde sınav merkezi tercih ederek müracaatlarını yapmaları gerekiyor.

ÖN BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru için Devlet Memurları Kanunu'ndaki gerekli şartların sağlanmasının yanı sıra Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapma gerekliliğinin bulunduğu belirtilen açıklamada, başvuru şartları şöyle sıralandı:

"Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak. Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında yaptıkları görevlerinden dolayı başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitiyle ilgili kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak."

Başvuru için 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda atanacağı alan için puan türleri itibarıyla 50 ve üzerinde puan almanın da gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışıyorken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak. Bu kapsamda sözleşmeli öğretmenliğe başvurular, sözlü sınav, atama yapılacak alanlar ve kontenjan çizelgesiyle atama takvimi ve diğer hususlarla ilgili duyuru daha sonra http://meb.gov.tr - http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yayınlanacak. Diğer taraftan, bu kapsamda 5 bin sözleşmeli öğretmen pozisyonuna yapılan atamalar sonucunda boş pozisyon kalması halinde, boş kalan pozisyonlara, öğretmenlik için yapılan 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları esas alınarak aynı usulle atama yapılacak."